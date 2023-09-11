Минэкологии Башкирии обязали разработать проект рекультивации «Уфахимпрома»

Росприроднадзор вынес предостережение министерству экологии и природопользования Башкирии о необходимости разработки проектов рекультивации объектов накопленного вреда, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что минэкологии республики не ведет работу в этом направлении, отмечается в сообщении.

Росприроднадзор обследовал 33 объекта в Башкирии, включая территорию бывшего завода «Уфахимпром», для реализации федерального проекта «Генеральная уборка» в 2022 и 2023 годах.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2019 году администрация Уфы заключила контракт на разработку проекта ликвидации накопленного экологического вреда «Уфахимпром» с санкт-петербургской группой «Размах», предложившей выполнить контракт начальной стоимостью 41,58 млн руб. за 25 млн руб. В 2020 году мэрия расторгла договор с компанией из-за срыва сроков. Было отложено включение проекта стоимостью более 4 млрд руб. в программу для получения федерального финансирования, срок которой истекает в 2024 году. Новый контракт так не был заключен.

В апреле 2022 года правительство Башкирии подписало соглашение с ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в госкорпорацию Росатом) о сотрудничестве в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

Весной 1990 года разлившийся по территории «Уфахимпрома» фенол попал в реку Шугуровку, а затем в реку Уфу выше южного водозабора, что привело к выбросу в питьевую воду фенола в концентрациях, многократно превышающих допустимые значения. Об аварии сообщили с опозданием, и вместе с водой диоксины получили не менее 600 тыс. жителей Уфы.

Площадь загрязнения на территории «Уфахимпрома» составляет 142,9 га, рекультивация необходима на территории площадью 46,7 га. По оценкам экологов, в шламонакопителях предприятия находится около 500 тыс. куб. м неочищенных отходов.

Майя Иванова

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