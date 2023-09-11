Обвиняемая в краже денег у Олега Митволя сообщила, что сняла их по просьбе его дочери

Елена Магомедселимова, которую следствие обвиняет в хищении при помощи поддельной доверенности 136 млн руб. с зарубежного банковского счета Олега Митволя, сказала, что сняла деньги по просьбе его дочери. Об этом она заявила на судебном заседании по избранию меры пресечения, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом расследования.

По словам обвиняемой, она не похищала сбережения Олега Митволя, которого знала по прежней работе. Снять деньги со счета в банке в Дубае и передать их некоему Борису ее якобы попросила Алиса Митволь, обещая заплатить 1,5 млн руб.

Согласно материалам дела, в начале марта 2023 года с банковского счета Олега Митволя, открытого в банке в ОАЭ, была похищена крупная сумма — 136 млн 131 тыс. 348 руб. Сам Олег Митволь в это время содержался в СИЗО Красноярска: его обвиняют в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании Красноярского метрополитена, которым занималась его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».

По факту кражи денег предпринимателя возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Ярославской области Елена Магомедселимова, которая, по предварительным данным, ранее работала бухгалтером у Олега Митволя. Женщину доставили в Красноярск, где ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

На прошлой неделе дочь господина Митволя Алиса заявила СМИ, что задержанная никакого отношения к семье не имеет, никогда не работала бухгалтером, а ее имя она узнала только от сотрудников банка.

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Илья Николаев