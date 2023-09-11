Стройконтроль без права передачи

Минстрой подготовил проект изменений в Градостроительный кодекс, запрещающий компаниям, осуществляющим строительный контроль возводимого объекта, передавать свои обязанности по договору другим лицам. Также из-за претензий к качеству услуг коммерческих организаций Минстрой планирует закрепить в кодексе полномочия властей субъектов РФ принимать решения о проведении стройконтроля только силами региональных госорганов или их учреждений. Эксперты полагают, что поправки усилят роль государства в этой сфере, но вряд ли решат имеющиеся в ней проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минстрой предлагает ужесточить подход к проведению строительного контроля — как следует из подготовленного ведомством проекта изменений в Градостроительный кодекс (ГрК), планируется запретить осуществляющим его организациям передавать свои права и обязанности по контракту иным лицам. Поясним, речь идет о проведении обязательной оценки соответствия строительных работ техническим регламентам, влияющим на безопасность, а также об оценке проектной документации. Такой контроль проводится застройщиком или заказчиком с привлечением по договору специализированных организаций.

Необходимость запрета Минстрой объясняет тем, что соисполнитель, обладая, как правило, низкой квалификацией, не несет перед заказчиком прямой ответственности, что «приводит к снижению его заинтересованности в качестве выполненных работ». При этом, добавляют в ведомстве, отсутствие запрета на такой субподряд сейчас приводит к тому, что «все мероприятия по усилению качества строительного контроля, квалификационные требования и экспертные компетенции полностью теряют какой-либо практический смысл при наличии возможности бесконтрольного заключения субконтрактов».

Одновременно планируется дополнить ГрК положениями о полномочиях высших должностных лиц субъектов РФ принимать решения о проведении стройконтроля региональными органами власти или подведомственными им учреждениями в отношении объектов с участием регионального бюджета — по аналогии с полномочиями правительства. Сейчас из-за отсутствия такой нормы стройконтроль на региональных объектах осуществляется коммерческими компаниями на основании госконтрактов. Это Минстрой не устраивает — ведомство отмечает, что «коммерческий стройконтроль стремительно деградирует, а коррупциогенный фактор является решающим при проведении торгов и определении поставщика». Так, в закупках часто участвуют аффилированные с заказчиком юрлица, не заинтересованные в получении законной прибыли — это, пишет Минстрой, приводит к тому, что такие компании демпингуют, отсекая конкурентов на торгах, а также к «последующему шантажу заказчика со стороны подобных лиц».

Эксперт Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев отмечает, что структура бюджетных расчетов предполагает контроль за каждым элементом сметы стройки в части его объема и стоимости. Однако предложенный подход, полагает эксперт, является дискуссионным — по его словам, «контрактная система в строительстве должна быть сформирована не на основе пошагового детального контроля, а на принципах контроля компетенций и ответственности за результат». Как отмечает директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС ВШЭ Олег Рубцов, инициатива нацелена на усиление роли госконтроля при строительстве за счет бюджетных средств. «Фактически накладывается мораторий на осуществление функций стройконтроля малым и средним бизнесом в госсекторе — даже на субподряде у госструктур, наделенных данными полномочиями»,— говорит он. С одной стороны, полагает господин Рубцов, это снижает конкуренцию в этом сегменте, а с другой — повышает прозрачность контроля и помогает решить проблему зачастую низкого качества стройконтроля, осуществляемого частными организациями.

По мнению резидента экспертного клуба ЦСР, основателя проекта «КачествоРешений.рф» Михаила Федорова, изменения могут усложнить работу подрядчиков. Проблему независимости контролера, нехватки компетенций и низкого качества они вряд ли решат, скорее — увеличат нагрузку на госструктуры, в которых «ровно те же проблемы». Как полагает доцент кафедры правового обеспечения госслужбы ИГСУ РАНХиГС Олег Корчагин, в первую очередь стоит рассмотреть возможность дополнительного регулирования коммерческого стройконтроля — «подход на уровне региона должен быть дифференцированным в зависимости от стоимости проводимых работ и иных обстоятельств».

Евгения Крючкова