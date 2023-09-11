Инвесторы охладели к риску

Август стал самым успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций с декабря 2021 года. Но из-за уровней, на которых находится рынок акций, и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ инвесторы предпочли уйти в самую консервативную категорию фондов — денежного рынка. По мере стабилизации ключевой ставки и продолжения роста рынка акций игроки надеются на восстановление спроса и на более рисковые категории фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы достиг по итогам августа 15,3 млрд руб., это рекордный результат с декабря 2021 года. Фонды показывают чистый приток средств шестой месяц подряд. За это время в них поступило свыше 54 млрд руб., причем только за летние месяцы приток средств составил почти 42 млрд руб.

Обновление многомесячного максимума стало возможным благодаря одной категории фондов, высокий интерес к которой начал проявляться еще в прошлом месяце,— это фонды денежного рынка. За август чистый приток средств в такие фонды составил почти 17,5 млрд руб., что более чем втрое больше, чем в июле, и лучший показатель за все время существования таких фондов. Около 360 млн руб. привлекли «золотые» ПИФы, инвестирующие в благородный металл.

Вместе с тем частные инвесторы сильнейшими в этом году темпами выводили деньги из ранее популярных фондов акций и смешанного типа. В августе они зафиксировали чистый отток средств в размере 1,3 млрд и 1,2 млрд руб.— это в три и четыре раза меньше объема средств, инвестированных в июле, соответственно. Столь активно инвесторы не забирали деньги с декабря (для фондов акций) и мая (для смешанных фондов) 2022 года. Небольшой отток средств отмечается и из фондов облигаций, которые за месяц потеряли 80 млн руб.

Основной отток средств в рисковых фондах пришелся на ПИФы, инвестирующие в иностранные акции, прежде всего акции США, чистый отток из которых превысил 1,9 млрд руб. (в случае фондов акций) и более 1,5 млрд руб. (в случае фондов смешанного типа). По мнению гендиректора УК «Тинькофф Капитал» Руслана Мучипова, отток из фондов с иностранными ценными бумагами обусловлен наличием инфраструктурных рисков.

Инвесторы выводят деньги из таких фондов уже не первый месяц, но ранее это с лихвой компенсировалось притоками в фонды российских акций. В августе интерес к ним снизился, что произошло на фоне достижения индексом Московской биржи максимума с февраля 2022 года — 3228 пунктов, что почти на 50% выше значений конца минувшего года.

Руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров считает, что многие инвесторы опасаются, что дальнейший рост может быть ограничен. В итоге, как отмечает Руслан Мучипов, инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль или как минимум не покупать фонды на российские акции.

Инвесторы уходят в «тихую гавань» — фонды денежного рынка. Последние не подвержены рыночному риску, так как зарабатывают в основном на операциях обратного репо. Среди дополнительных причин спроса, как отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, относительная новизна продукта (активно развивать эту категорию фондов УК начали только в прошлом году), что всегда привлекает клиентов. «На фоне цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ инструменты денежного рынка дают повышенную доходность»,— отмечает господин Барк.

В ближайшие месяцы фонды денежного рынка продолжат пользоваться повышенным спросом со стороны инвесторов. Этому, считает Андрей Макаров, будет способствовать удержание ключевой ставки ЦБ на высоком уровне еще некоторое время. Но со временем клиенты таких фондов вновь начнут перекладываться в более рисковые типы активов, которые исторически показывают более высокую доходность.

Скорость восстановления аппетита к риску будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке акций и шагов ЦБ. «По окончании цикла повышения ключевой ставки ЦБ, не говоря уже о ее снижении, средства из фондов денежного рынка будут уходить»,— поясняет Виктор Барк. Также, по его мнению, продолжение ралли на рынке акций будет оттягивать деньги из фондов денежного рынка в инструменты этой категории.

Виталий Гайдаев