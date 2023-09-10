Паевые игры на слабостях рубля

Последний летний месяц порадовал частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Лучшую динамику продемонстрировала самая рисковая категория фондов, ориентированная на акции российских и иностранных компаний. Слабый рубль и высокие цены на сырье стали ключевыми факторами роста на фондовом рынке. Вместе с тем это привело к ужесточению политики ЦБ и снижению цен рублевых облигаций. Управляющие рассчитывают на продолжение роста российских акций на слабом рубле, хороших отчетах и промежуточных дивидендах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летние акции

Показатели почти всех розничных паевых фондов, достигнутые в летние месяцы, порадовали пайщиков. По данным InvestFunds, только у 14 из 142 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы, стоимость чистых активов свыше 500 млн руб.) за этот период снизилась стоимость пая. Годом ранее каждый четвертый фонд был убыточным, а летом 2021-го — каждый пятый.

В лидерах роста оказались паи фондов как российских, так и иностранных акций, все они без исключения показали двузначную доходность — 18–38%.

Объединял такие разные активы с точки зрения географической и отраслевой ориентации валюты инвестирования, один фактор роста — слабость рубля. За три летних месяца биржевой курс доллара вырос на 18% и вернулся к максимуму с марта 2022 года (96 руб./$).

Нефтяной напор

Слабый рубль исторически позитивно сказывается на индексе Московской биржи, половина которого приходится на экспортно ориентированные компании. Значительную часть выручки таких компаний формируют контракты с иностранными клиентами и в основной своей части заключаются в долларах, евро, а теперь еще и в юанях. В итоге ослабление российской валюты ведет к росту рублевой выручки без увеличения цены товара или объемов его отгрузки. В связи с тем что расходы у таких компаний в основном рублевые, в период девальвации рубля инвесторы начинают закладывать в цену акций улучшение финансовых показателей этих компаний.

В итоге наилучшие результаты показали акции нефтяных компаний, а также ПИФы, ориентированные на вложения в нефтяной сектор.

По данным InvestFunds, паи таких фондов за три летних месяца выросли в цене на 23–38%. Важным фактором роста таких активов выступало не только ослабление рубля, но и повышение цен на нефть, а также высокие дивиденды, уплаченные компаниями. За лето стоимость российской нефти Urals выросла более чем на 54%, до $75 за баррель.

Нефтяной сектор имеет высокий вклад в российский рынок, а потому его подъем положительно сказался на всем фондовом рынке. По итогам лета индекс Московской биржи вырос более чем на 24% и впервые с февраля 2022 года закрепился выше уровня 3200 пунктов.Фонды, ориентированные на широкий рынок, принесли пайщикам доход в размере 21–37%.

Руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко отмечает еще два важных фактора роста российского рынка — это ожидаемое раскрытие отчетности компаниями и сильный второй квартал в экономике РФ, что помогло показать как экспортерам, так и компаниям внутренних секторов высокие результаты.

Валютная наценка

Паевые инвестиционные фонды, ориентированные на акции иностранных компаний, выигрывают от слабости рубля, так как это ведет к положительной валютной переоценке. Директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк отмечает, что таким фондам помог и уверенный рост западных рынков на фоне снижения инфляционных рисков и ожиданий повышения ставок ФРС и ЕЦБ. По итогам лета индекс S&P 500 прибавил 7,8%, Euro Stoxx 50 вырос почти на 2%.

Валютная переоценка положительно сказалась на динамике паев и валютных фондов облигаций (рост на 15–20%), а также фондов, инвестирующих в золото (14–17%).

«Фонды еврооблигаций показали значительный рост доходности в летние месяцы преимущественно за счет ослабления курса рубля, а также умеренного прироста цен валютных бумаг в среднем на 2%»,— отмечает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов.

Ставкой не вышли

В аутсайдерах вновь оказались фонды рублевых облигаций. По данным InvestFunds, в основной массе ПИФы корпоративных облигаций или с доминирующей долей таких бумаг показали прирост стоимости пая до 1%. При этом стоимость паев ПИФов гособлигаций снизилась до 2,7%. За лето индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS снизился на 0,4%, индекс гособлигаций RGBITR — на 2,5%. Однако за счет активного управления фондов управляющим компаниям удалось превысить показатели индексов.

В целом долговой рынок находился под давлением ужесточившейся денежно-кредитной политики ЦБ.

В июле Банк России повысил ставку на 1 п. п., до 8,5%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Однако полной неожиданностью для них стало августовское решение регулятора поднять ставку еще на 3,5 п. п., до 12%. «Ужесточение сигнала регулятора из-за усиления проинфляционных рисков способствовало переоценке инвесторами траектории изменения ключевой ставки и, как следствие, привело к росту доходностей ОФЗ. В сегменте корпоративных бумаг наблюдалась умеренная коррекция цен по сравнению с госдолгом ввиду фактора более низкой ликвидности и нежелания участников рынка продавать облигации с двузначной доходностью 10–11% годовых, предпочитая держать их до погашения»,— отмечает Павел Митрофанов.

Ключевая позиция

Вместе с тем августовское повышение ключевой ставки не смогло остановить основные проинфляционные факторы: ослабление рубля и рост кредитования. Поэтому в сентябре ЦБ не исключил возможности очередного повышения ключевой ставки. По мнению Павла Митрофанова, на сентябрьском заседании, которое состоится в следующую пятницу, регулятор может повысить ставку на 150–200 б. п., до 13,5–14,0%. В таких условиях фонды рублевых облигаций остаются в числе аутсайдеров.

Повышение ключевой ставки, как отмечает Виктор Барк, будет способствовать улучшению результатов фондов денежного рынка (при росте ставки ЦБ растут и ставки на денежном рынке), а также российский рынок акций.

Основные факторы роста на рынке акций останутся прежними: слабость рубля, рост цен на нефть и позитивные корпоративные новости, в том числе про дивиденды. По оценке УК «Первая», совокупно до конца года российские компании выплатят 1,1 трлн руб., из которых 140 млрд руб. придется на незаблокированный free-float. «Нефтегазовый сектор и IT-компании будут чувствовать себя лучше других. Нефтянке поможет слабый рубль и рост цен на нефть, а основным драйвером IT-компаний продолжат оставаться сильные результаты и редомициляция»,— отмечает Антон Кравченко.

Виталий Гайдаев