Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паевые игры на слабостях рубля

Какие доходы принесли ПИФы летом 2023 года

Последний летний месяц порадовал частных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Лучшую динамику продемонстрировала самая рисковая категория фондов, ориентированная на акции российских и иностранных компаний. Слабый рубль и высокие цены на сырье стали ключевыми факторами роста на фондовом рынке. Вместе с тем это привело к ужесточению политики ЦБ и снижению цен рублевых облигаций. Управляющие рассчитывают на продолжение роста российских акций на слабом рубле, хороших отчетах и промежуточных дивидендах.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Летние акции

Показатели почти всех розничных паевых фондов, достигнутые в летние месяцы, порадовали пайщиков. По данным InvestFunds, только у 14 из 142 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы, стоимость чистых активов свыше 500 млн руб.) за этот период снизилась стоимость пая. Годом ранее каждый четвертый фонд был убыточным, а летом 2021-го — каждый пятый.

В лидерах роста оказались паи фондов как российских, так и иностранных акций, все они без исключения показали двузначную доходность — 18–38%.

Объединял такие разные активы с точки зрения географической и отраслевой ориентации валюты инвестирования, один фактор роста — слабость рубля. За три летних месяца биржевой курс доллара вырос на 18% и вернулся к максимуму с марта 2022 года (96 руб./$).

Нефтяной напор

Слабый рубль исторически позитивно сказывается на индексе Московской биржи, половина которого приходится на экспортно ориентированные компании. Значительную часть выручки таких компаний формируют контракты с иностранными клиентами и в основной своей части заключаются в долларах, евро, а теперь еще и в юанях. В итоге ослабление российской валюты ведет к росту рублевой выручки без увеличения цены товара или объемов его отгрузки. В связи с тем что расходы у таких компаний в основном рублевые, в период девальвации рубля инвесторы начинают закладывать в цену акций улучшение финансовых показателей этих компаний.

В итоге наилучшие результаты показали акции нефтяных компаний, а также ПИФы, ориентированные на вложения в нефтяной сектор.

По данным InvestFunds, паи таких фондов за три летних месяца выросли в цене на 23–38%. Важным фактором роста таких активов выступало не только ослабление рубля, но и повышение цен на нефть, а также высокие дивиденды, уплаченные компаниями. За лето стоимость российской нефти Urals выросла более чем на 54%, до $75 за баррель.

Нефтяной сектор имеет высокий вклад в российский рынок, а потому его подъем положительно сказался на всем фондовом рынке. По итогам лета индекс Московской биржи вырос более чем на 24% и впервые с февраля 2022 года закрепился выше уровня 3200 пунктов.Фонды, ориентированные на широкий рынок, принесли пайщикам доход в размере 21–37%.

Управляющие компании хорошо заработали в первом полугодии

Руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко отмечает еще два важных фактора роста российского рынка — это ожидаемое раскрытие отчетности компаниями и сильный второй квартал в экономике РФ, что помогло показать как экспортерам, так и компаниям внутренних секторов высокие результаты.

Валютная наценка

Паевые инвестиционные фонды, ориентированные на акции иностранных компаний, выигрывают от слабости рубля, так как это ведет к положительной валютной переоценке. Директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк отмечает, что таким фондам помог и уверенный рост западных рынков на фоне снижения инфляционных рисков и ожиданий повышения ставок ФРС и ЕЦБ. По итогам лета индекс S&P 500 прибавил 7,8%, Euro Stoxx 50 вырос почти на 2%.

Валютная переоценка положительно сказалась на динамике паев и валютных фондов облигаций (рост на 15–20%), а также фондов, инвестирующих в золото (14–17%).

«Фонды еврооблигаций показали значительный рост доходности в летние месяцы преимущественно за счет ослабления курса рубля, а также умеренного прироста цен валютных бумаг в среднем на 2%»,— отмечает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов.

Ставкой не вышли

В аутсайдерах вновь оказались фонды рублевых облигаций. По данным InvestFunds, в основной массе ПИФы корпоративных облигаций или с доминирующей долей таких бумаг показали прирост стоимости пая до 1%. При этом стоимость паев ПИФов гособлигаций снизилась до 2,7%. За лето индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS снизился на 0,4%, индекс гособлигаций RGBITR — на 2,5%. Однако за счет активного управления фондов управляющим компаниям удалось превысить показатели индексов.

В целом долговой рынок находился под давлением ужесточившейся денежно-кредитной политики ЦБ.

В июле Банк России повысил ставку на 1 п. п., до 8,5%, что совпало с ожиданиями участников рынка. Однако полной неожиданностью для них стало августовское решение регулятора поднять ставку еще на 3,5 п. п., до 12%. «Ужесточение сигнала регулятора из-за усиления проинфляционных рисков способствовало переоценке инвесторами траектории изменения ключевой ставки и, как следствие, привело к росту доходностей ОФЗ. В сегменте корпоративных бумаг наблюдалась умеренная коррекция цен по сравнению с госдолгом ввиду фактора более низкой ликвидности и нежелания участников рынка продавать облигации с двузначной доходностью 10–11% годовых, предпочитая держать их до погашения»,— отмечает Павел Митрофанов.

Ключевая позиция

Вместе с тем августовское повышение ключевой ставки не смогло остановить основные проинфляционные факторы: ослабление рубля и рост кредитования. Поэтому в сентябре ЦБ не исключил возможности очередного повышения ключевой ставки. По мнению Павла Митрофанова, на сентябрьском заседании, которое состоится в следующую пятницу, регулятор может повысить ставку на 150–200 б. п., до 13,5–14,0%. В таких условиях фонды рублевых облигаций остаются в числе аутсайдеров.

Повышение ключевой ставки, как отмечает Виктор Барк, будет способствовать улучшению результатов фондов денежного рынка (при росте ставки ЦБ растут и ставки на денежном рынке), а также российский рынок акций.

Основные факторы роста на рынке акций останутся прежними: слабость рубля, рост цен на нефть и позитивные корпоративные новости, в том числе про дивиденды. По оценке УК «Первая», совокупно до конца года российские компании выплатят 1,1 трлн руб., из которых 140 млрд руб. придется на незаблокированный free-float. «Нефтегазовый сектор и IT-компании будут чувствовать себя лучше других. Нефтянке поможет слабый рубль и рост цен на нефть, а основным драйвером IT-компаний продолжат оставаться сильные результаты и редомициляция»,— отмечает Антон Кравченко.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...