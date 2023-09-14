«У ученого должен быть интерес к предмету исследования, желание что-то узнать и что-то сделать»

Ольга Донцова, академик РАН, профессор, доктор химических наук, член президиума РАН, руководитель секции физико-химической биологии отделения биологических наук РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета, глава ученого совета номинации «Науки о жизни» Научной премии Сбера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Донцова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ольга Донцова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

— Ольга Анатольевна, вы всю себя посвятили исследованию рибонуклеиновой кислоты (РНК). Чем вас заинтересовала эта тема?

— Когда я училась на втором курсе химфака МГУ, я хотела попасть в лабораторию, где изучались бы основы жизни. Наиболее интересной была лаборатория Алексея Богданова, ныне академика РАН, где занимались структурой очень важного РНК-белкового комплекса — рибосомы. Так я впервые встретилась с РНК.

— Чем химический подход к изучению РНК отличается от биологического?

— Биология изучает, что происходит, а химия — как это происходит. РНК — это молекула, которая участвует в синтезе белка. Понять, как именно она работает, можно, только разобравшись в деталях взаимодействия между молекулами, а это химия. Обратите внимание, за структуру рибосомы, за строение таких сложных биологических объектов, как рибонуклеиновые протеиновые комплексы, дают Нобелевскую премию по химии, а не по медицине. Химия и биология — это разные стороны одного явления.

— И все это «Науки о жизни» — именно так называется номинация Научной премии Сбера, ученый совет которой вы возглавляете. Что вы можете сказать о значении наук о жизни для общества, для всех нас?

— По-моему, ответ очевиден. Во времена Оноре де Бальзака женщине бальзаковского возраста было 30 лет, и это была женщина не первой молодости. Сейчас в 30 лет это еще девочка. В этом возрасте даже не все готовы замуж выйти, детей рожать. Человек сейчас живет долго, разработана масса лекарств, и все это дают химия, биология — в общем, науки о жизни. Понимание процессов, которые происходят в организме, позволяет на эти процессы воздействовать, в частности, при помощи лекарств, которые создаются на основе этих знаний. Количество лекарств, которые появились за последние 100 лет, превышает все то, что было создано за всю предыдущую историю человечества. Поэтому влияние химии, биологии, других наук о жизни огромно.

— Номинация «Науки о жизни» включает биологию, медицину, сельскохозяйственные науки. Как вы в ученом совете определяете, в какой сфере искать наиболее значимые исследования? Или вы с самого начала решаете: в этом году рассматриваем медицину, в следующем — биологию и т. д.

— Мы ничего не устанавливаем заранее, мы даже не знаем, какие темы у нас будут, пока не получим результаты независимой экспертизы. По каждой работе нам поступает минимум два заключения.

— А вы читаете работы или доверяете мнению экспертов?

— Конечно, читаю и заявки, и экспертные заключения. Это моя зона ответственности. На мой взгляд, обоснованием для присуждения премии должна быть четкая формулировка, какое было сделано открытие и почему это важно. Для меня главное — чтобы была понятна суть открытия и его значение для науки. Задача нашего ученого совета — выбрать короткий список из трех-пяти наиболее достойных кандидатур в номинации, неважно, из какой области. Победителя среди них выбирает комитет премии, который возглавляют академик РАН, ректор Сколтеха, Александр Кулешов и Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

— Как оценить важность открытия?

— Попросите ученого в одной фразе сформулировать, что он сделал, и вы сразу все поймете. Если, например, он научился подрезать розы, то это не выдающееся открытие, а если открыл новый путь передачи сигнала между молекулами, то выдающееся. Это понятно на общечеловеческом уровне.

— У вас есть право вето или, наоборот, возможность надавить?

— Мы все решаем тайным голосованием. Я могу высказать свое мнение до голосования, а дальше уже дело совета — прислушиваться к нему или нет.

— Что бы вы посоветовали начинающим амбициозным ученым, которые хотят занять в науке достойное место?

— Я думаю, должен быть интерес к предмету исследования, желание что-то узнать и что-то сделать. Надо интересоваться, хотеть, думать и работать. В молодости это было 24 на 7, ведь под лежачий камень вода не течет. Когда к нам выпускники университета приходят, мы говорим: вы понимаете, что у вас с личной жизнью будут проблемы? Потому что эксперимент поставили, клетки растут, так что будьте добры, придите и сделайте следующую процедуру, и неважно, какие у вас могут быть личные планы. Мне кажется, если человек чего-то хочет, имеет потенциал и готов трудиться, у него все получится.

Беседовала Елена Туева