Умер советский и российский актер Андрей Шаронов

В возрасте 72 лет умер советский и российский актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов, сообщает «Российская газета». Причина смерти не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Централ Партнершип» Фото: «Централ Партнершип»

Андрей Шаронов родился 2 июля 1951 года. Он играл в петербургском Театре на Литейном, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.

Дебютным фильмом господина Шаронова является комедия «Это было за Нарвской заставой» (1981). Он также играл в фильмах «Эмма», «Меченые», «Русская симфония», «Жить сначала» и сериале «Такая работа», выходившем с 2014 по 2016 год.

Эрдни Кагалтынов