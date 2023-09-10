Высокий представитель нон грата

Отношения президента входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской (РС) Милорада Додика с Западом предельно обострились. Глава РС запретил въезд на ее территорию высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту, пригрозив ему арестом и депортацией. Это решение резко осудили США и ЕС. А сам Кристиан Шмидт объявил, что на предстоящей неделе посетит Республику Сербскую, и посоветовал ее президенту «готовиться к неприятностям». С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Darko Vojinovic / AP Милорад Додик

Фото: Darko Vojinovic / AP

Высокий представитель мирового сообщества Кристиан Шмидт, фактически выполняющий в Боснии роль внешнего управляющего, объявил в конце минувшей недели, что в ближайшие дни посетит Республику Сербскую, где у него запланировано несколько встреч, и предупредил ее президента: «Господину Додику следует приготовиться к весьма неприятным моментам». «Советую ему больше не заниматься своими корыстными глупостями»,— добавил Кристиан Шмидт.

Жесткое заявление высокого представителя стало ответом на прозвучавшую на минувшей неделе угрозу со стороны президента РС арестовать Кристиана Шмидта в случае его появления на территории республики и выдворить его за ее пределы.

«Так называемый высокий представитель Кристиан Шмидт со следующей недели не сможет попасть в Республику Сербскую. Если узнаем о его въезде, он будет задержан и выдворен, пусть только попробует»,— предупредил Милорад Додик.

Конфликт руководства РС с высоким представителем мирового сообщества длится уже несколько месяцев. Парламент РС принял этим летом указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя. И хотя Кристиан Шмидт на основе имеющихся у него полномочий отменил принятые указы, власти Республики Сербской продолжили их реализацию. После чего господин Шмидт внес изменения в боснийский Уголовный кодекс, согласно которым действия по нарушению конституционного порядка и невыполнению решений высокого представителя квалифицируются как уголовное преступление.

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Фото: Armin Durgut / AP Кристиан Шмидт

Фото: Armin Durgut / AP

Неприемлемым для властей РС является прежде всего блокирование центральными органами БиГ и высоким представителем планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории. Принятый в РС соответствующий закон должен был вступить в силу еще 1 марта. Но за день до того Кристиан Шмидт заблокировал его, а затем схожее решение принял Конституционный суд БиГ.

На минувшей неделе Милорад Додик, помимо угрозы ареста высокого представителя, еще и предупредил: «Как только Шмидт навяжет нам свой закон о собственности, в тот же день Республика Сербская примет решение о независимости».

Отношение к Кристиану Шмидту стало линией геополитического водораздела в Боснии буквально с первого дня его деятельности. Россия, как и Милорад Додик, не признает высокого представителя, вступившего в должность летом 2021 года без утверждения Совбезом ООН, и вообще выступает за упразднение этого поста, считая его «тормозом на пути развития Боснии и Герцеговины». Западные страны поддерживают Кристиана Шмидта практически во всем, в том числе и в ходе нынешнего кризиса.

«Угроза Милорада Додика — это еще один его спланированный удар по Дейтонским мирным соглашениям (положили конец войне в Боснии и определили ее государственное устройство.— “Ъ”), конституционному порядку и государству БиГ»,— заявили в конце недели в посольстве США в Сараево. А в представительстве ЕС заявление президента РС назвали «очередной провокацией, которая подрывает конституционное устройство Боснии и Герцеговины».

Сам же Кристиан Шмидт дал понять, что ареста в РС не опасается. «Я защищен Венской конвенцией и обладаю дипломатическим иммунитетом,— пояснил он.— Кроме того, у Додика нет полномочий меня арестовать или же давать такие приказы полиции».

Понимая, очевидно, что конфликт с высоким представителем мирового сообщества в Боснии и Западом в целом зашел слишком далеко, власти Республики Сербской попытались немного отыграть назад. Поздно вечером в субботу спикер парламента РС Ненад Стевандич заявил, что полиция «не станет выдворять Кристиана Шмидта в случае его появления на территории республики, а хочет лишь защитить его от народа». Как это будет выглядеть в реальности, спикер пояснять не стал.