В Москве и Подмосковье завершилось голосование

Завершился третий, заключительный день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов 13 образований ТиНАО. Избирательные участки также закрылись в центральных регионах России — Ивановской, Воронежской, Псковской, Орловской и Смоленской областях. Явка на выборах мэра столицы к 18:00 составила 41,4%, на муниципальных выборах — 45,6%. Явка на выборах в Подмосковье составила 54,7%.

В столице с 8 по 10 сентября работало почти 2,2 тыс. избирательных участков. У москвичей была возможность проголосовать очно или онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным Московской избирательной комиссии, на выборах в столице проголосовали 3 284 078 из 7,6 млн избирателей.

Кандидатами на пост мэра Москвы были зарегистрированы:

Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»),

Владислав Даванков («Новые люди»),

Леонид Зюганов (КПРФ),

Сергей Собянин («Единая Россия»),

Борис Чернышов (ЛДПР).

На выборах муниципальных депутатов в Новой Москве было зарегистрировано около 630 кандидатов.

Выборы в Подмосковье включали в себя 12 кампаний, среди них — выборы губернатора Московской области, а также выборы депутатов органов местного самоуправления городских округов.

Кандидатами на пост губернатора Подмосковья стали Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ), Анатолий Никитин («Справедливая Россия»). По данным избиркома, в Московской области проголосовало около 6 млн человек. По данным на 18:00 явка по региону составила 54,7%.