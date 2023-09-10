Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратовской области мальчик утонул в канализационной яме

Пугачевский межрайонный отдел СУ СКР по Саратовской области после гибели ребенка в канализационном яме завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вчера, 9 сентября, восьмилетний мальчик прыгал на люке канализационной ямы и провалился. Правоохранителям о ЧП рассказали очевидцы.

Возбудить уголовное дело поручил руководитель регионального управления СКР Дмитрий Костин.

Дарья Васенина, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...