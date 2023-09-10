В Саратовской области мальчик утонул в канализационной яме

Пугачевский межрайонный отдел СУ СКР по Саратовской области после гибели ребенка в канализационном яме завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вчера, 9 сентября, восьмилетний мальчик прыгал на люке канализационной ямы и провалился. Правоохранителям о ЧП рассказали очевидцы.

Возбудить уголовное дело поручил руководитель регионального управления СКР Дмитрий Костин.

Дарья Васенина, Саратов