Сборная Германии впервые выиграла чемпионат мира по баскетболу

Сборная Германии впервые стала чемпионом мира по баскетболу (FIBA). В финальном матче на стадионе Mall of Asia Arena в Пасае (Филиппины) германская команда обыграла Сербию со счетом 83:77, следует из турнирной сетки Кубка мира. Самым результативным игроком сборной Германии стал Денис Шредер.

Разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер в ходе матча принес команде 28 очков. Самым результативным в сербской сборной стал атакующий защитник Алекс Аврамович, на счету у которого 21 очко.

Немецкая команда выиграла все матчи чемпионата, среди них игра со сборной США (113:111). Сборная Сербии оступилась в матче против Италии, но обыграла Канаду со счетом 95:86.

Денис Шрёдер помимо сборной Германии выступает в NBA в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Франц Вагнер, заработавший в матче с Сербией 19 очков, также выступает за команду NBA «Орландо Мэджик».

Полина Мотызлевская