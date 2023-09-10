Краснодар вошел в топ-3 самых дорогих мегаполисов в России по мнению жителей

Краснодар занял третье место в рейтинге самых дорогих мегаполисов России. Исследование провел портал Superjob, опросив жителей крупнейших городов страны.

На вопрос: «Считаете ли вы ваш город дорогим?» — положительно ответили 49% респондентов. Такое же число ответов зафиксировано в Уфе, разделившей третью строчку вместе с кубанской столицей.

За два года число жителей, считающих Краснодар дорогим городом для жизни, стало меньше: в 2022 году их было 51%, а в 2021 — 57%. В текущем году 32% опрошенных жителей сказали, что не находят Краснодар дорогим для жизни, 19% — затруднились ответить. В топ-5 самых дорогих вещей горожане включили жилье, продукты питания, услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения), ЖКХ и товары народного потребления (одежду, обувь, технику и др.).

Лидерами рейтинга самых дорогих городов стали Москва (53%) и Ростов-на-Дону (50%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). В опросе участвовали 10 тыс. человек: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 — из остальных городов-миллионников.

Александр Орлов

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