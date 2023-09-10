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Коммерсантъ FM
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В России возобновят производство танков Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Потапов. По его словам, такую задачу перед концерном поставили военные.

Танк Т-80

Танк Т-80

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Танк Т-80

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует соответственно мощностей новых»,— сказал господин Потапов телеканалу «Звезда».

Первоначальный вариант танка Т-80 серийно изготавливался в СССР с 1976 по 1978 год. С 2019-го ВС РФ получают на вооружение модернизированный Т-80БВМ, разработанный ОАО «Омсктрансмаш». Он приспособлен к низким температурам, оснащен многоканальным прицелом наводчика, пушкой 125 мм, стабилизатором вооружения.

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