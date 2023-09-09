Число отравившихся едой Greenbox из «Самоката» выросло до 69 человек

Количество человек с симптомами острой кишечной инфекции после употребления продукции Greenbox, заказанной в сервис «Самокат», увеличилось до 69 человек, сообщает петербургское управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших есть ребенок. В стационарах остаются 44 взрослых.

«Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена Salmonella»,— уточняют в ведомстве.

Ранее в городском комитете по здравоохранению сообщали, что в стационар был доставлен 41 пациент, три человека выписаны, 38 продолжают получать лечение.

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