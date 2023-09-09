Reuters: в Израиле военные застрелили 16-летнего палестинского подростка

Израильские военные застрелили 16-летнего подростка недалеко от города Хеврон на части Западного берега реки Иордан, подконтрольной Израилю, сообщает Reuters со ссылкой на представителей палестинских органов здравоохранения.

Израильские военные сообщили агентству, что расследуют обстоятельства инцидента, но не подтвердили гибель юноши.

На Западном берегу реки Иордан периодически происходят боестолкновения, теракты и другие всплески насилия, связанные с зашедшими в тупик мирными переговорами между Израилем и Палестиной. Так, в конце августа менее чем за 48 часов на Западном берегу произошло два теракта против израильтян. Три человека погибли, террористы скрылись.

Эрдни Кагалтынов