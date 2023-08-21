Израильской армии пришлось защищаться

Два теракта подряд были совершены против израильтян на Западном берегу реки Иордан менее чем за 48 часов. Три человека погибли, террористы скрылись. Израильская армия все чаще сталкивается с критикой со стороны политиков. Армейскому руководству приходится давать объяснения насчет эффективности действий в борьбе с террором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mussa Qawasma / Reuters Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Утром в понедельник недалеко от палестинского города Хеврон и еврейского поселения Кирьят-Арба неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились трое пассажиров. 40-летняя Бат-Шева Нигри, мать троих детей, погибла, водитель получил тяжелые ранения. Чудом не пострадала шестилетняя дочка Нигри. Ответственность за теракт взяли на себя «Бригады мучеников Аль-Аксы». Это военное крыло палестинского движения «Фатх», к которому принадлежит руководство Палестины, включая президента Махмуда Аббаса.

«Операция проводится, чтобы напомнить о преступлениях сионистского врага, в годовщину поджога мечети Аль-Акса, совершенного в 1969 году»,— говорится в заявлении «Бригад», опубликованном в соцсетях.

Поджог мечети в 1969 году совершил гражданин Австралии Денис Майкл Рохан. Огонь уничтожил большую часть южной и юго-восточной стороны мечети, в том числе минбар (трибуну, кафедру) XII века. Преступник был арестован. В результате судебной экспертизы он был признан невменяемым и помещен в психиатрическую больницу, а в дальнейшем депортирован из Израиля. При этом палестинские официальные лица заявили тогда, что поджог был совершен с благословения израильских властей, в то время как израильские пожарные утверждали: собравшиеся у мечети разъяренные палестинцы мешали им тушить пожар.

Произошедшее в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, к тому моменту всего лишь два года находившейся в руках израильтян, не только привело к ожесточенным столкновениям между израильскими силами безопасности и палестинцами, но и всколыхнуло весь мусульманский мир. 25 стран подали жалобу в Совет Безопасности ООН. В результате была принята резолюция, осуждающая Израиль за невыполнение международного права, касающегося военной оккупации. Кроме того, пожар побудил мусульманские страны объединить свои ряды. Именно тогда была создана Организация Исламская конференция (сегодня Организация исламского сотрудничества) и образован Комитет по Иерусалиму, который возглавил король Марокко Хасан II. И до сих пор любые события вокруг Аль-Аксы вызывают болезненную реакцию палестинцев и всего исламского мира. Не раз очередная эскалация палестино-израильского конфликта начиналась именно с Храмовой горы. Впрочем, сейчас пожар 1969 года был не более чем поводом.

«Операция проведена в естественном контексте противостояния религиозной войне против наших святынь и против сионистских поселенческих проектов в Иерусалиме и на Западном берегу»,— говорится в заявлении официального представителя еще одного палестинского движения — «Хамас» — Хазема Касема. В том же духе выразились и другие группировки.

Теракт в районе Хеврона — второй менее чем за 48 часов. В субботу днем двое израильтян — отец и сын — были застрелены на автомойке около палестинского города Хавара. А всего в результате терактов с начала года погибли 28 израильтян и один иностранец. Волна терактов началась еще в прошлом году, и эксперты говорят о фактическом начале третьей палестинской интифады. Израильская армия регулярно проводит антитеррористические рейды и операции возмездия. Согласно заявлениям Минздрава Палестины, в ходе этих операций с начала января были убиты около 200 палестинцев, в том числе женщины и дети. Однако ничто не останавливает теракты. Палестинские власти фактически не контролируют происходящее на их территории, и им нечего предложить населению, которое не видит будущего и перспектив развития. А палестинские группировки конкурируют между собой за влияние, в том числе организуя теракты.

Особый отпечаток на ситуацию накладывает политический кризис в Израиле: армия оказалась в состоянии конфликта с политическим руководством страны из-за продвижения правительством (несмотря на протесты значительной части населения) судебной реформы. Действия властей привели к массовым отказам резервистов от добровольной службы, что поставило под угрозу боеготовность армии. Высказанные армейским командованием опасения вызвали критику в их адрес со стороны окружения премьер-министра Биньямина Нетаньяху. К этому добавились также обвинения в недостаточной жесткости армии в противодействии террору.

После терактов в Хаваре активно обсуждалось, что военные не смогли оперативно прибыть на место трагедии, хотя в палестинских соцсетях уже активно распространялись фотографии погибших.

В связи с терактом в Хевроне указывалось, что рядом с местом, где была обстреляна машина, находился армейский блокпост, что не помешало стрелявшему скрыться. Скрылись и виновные в убийстве в Хаваре. Армии пришлось оправдываться. «Мы столкнулись с такой волной терроризма, какой не было в течение длительного времени. Армия обороны Израиля и силы безопасности каждый день работают над предотвращением террора. В большинстве случаев нам это удается, сегодня и на этой неделе у нас трудные времена, и мы не добились успеха. Мы прогоним врагов из Хавары, Хеврона и отовсюду»,— заявил в понедельник командующий Центральным военным округом генерал-майор Иегуда Фокс. Командование армии также приняло решение об усилении 877-й территориальной дивизии, отвечающей за ситуацию на Западном берегу реки Иордан, включая оборону израильских поселений и транспортных путей.

В то же время представители правящей коалиции требуют возмездия.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высказался за необходимость принятия ряда жестких мер, включая закрытие палестинских городов, отказ в выдаче палестинцам разрешений на работу в Израиле, усиление контрольно-пропускных пунктов и блокпостов, а также возврат к практике точечных ликвидаций террористов. Он заявил, что политика министра обороны Йоава Галанта носит «слишком примирительный характер». В том же духе высказываются и другие члены правительства, равно как и депутаты от крайне правых религиозных партий коалиции, требующих наведения порядка жесткой рукой.

В свою очередь, израильский сайт Walla цитирует высокопоставленных чиновников от возглавляемой премьер-министром партии «Ликуд» в адрес Итамара Бен-Гвира и его единомышленников: «Они хотят военной операции со 150 убитыми солдатами в Иудее и Самарии (Западный берег.— “Ъ”). Это безответственные экстремисты, не имеющие никакого представления о безопасности, которые ведут себя как дети. Экстремисты в правительстве ездят на крови убитых ради дешевой политики».

Вечером в понедельник место теракта в районе Хеврона посетил Биньямин Нетаньяху, пообещавший покарать убийц. При этом он подчеркнул, что теракты в Израиле поощряются Ираном и связанными с ним структурами.

Марианна Беленькая