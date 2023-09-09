«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля получил фильм «Бедные-несчастные»

Премию «Золотой лев», главную награду Венецианского кинофестиваля, получила картина греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Список лауреатов опубликован в соцсетях кинофестиваля.

Фильм «Зла не существует» японского режиссера Рюсукэ Хамагути получил «Серебряного льва» — Гран-при жюри. Итальянский режиссер Матео Гарроне получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру (фильм «Я — капитан»).

Лучшим актером признан Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память», лучшей актрисой — Кэйли Спэни («Присцилла»). Приз за лучший сценарий получили Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за фильм «Граф», режиссером которого выступил господин Ларраин. Специальный приз жюри достался фильму «Зеленая граница» польского режиссера Агнешки Холланд.

80-й Венецианский кинофестиваль проходит с 30 августа по 9 сентября. Ранее «Золотого льва» за вклад в кинематограф на нем получили режиссер Лилиана Кавани и актер Тони Люн Чиу Вай. В жюри председательствовал режиссер Дэмьен Шазелл.

О фильме Йоргоса Лантимоса — в материале «Богатые-несчастные».

Эрдни Кагалтынов