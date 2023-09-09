В Ярославле загорелась усадьба Вахрамеева

В центре Ярославля, на улице Ушинского,16, горит памятник культуры федерального значения — усадьба Вахрамеева, сообщило местное интернет-издание 76.ru. ГУ МЧС по региону сообщило «РИА Новости» что площадь пожара составила 200 кв. м.

«Возгорание на площади 200 квадратных метров на втором этаже ранее уже горевшего заброшенного здания. При пожаре был спасен один человек»,— сообщил представитель ГУ МЧС.

По данным 76.ru, дым от пожара распространился на весь центр города. На фото и видео, опубликованных изданием, видно, что верхняя часть усадьбы значительно повреждена.

Усадьба Ивана Вахрамеева была построена в конце XVIII века. По данным агентства Regnum, ранее в здании размещался военный комиссариат Кировского района. В настоящий момент здание заброшено и никем не охраняется.

Полина Мотызлевская