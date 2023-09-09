Главные новости за 4 — 8 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Пензенский «Печатный дом» будет выпускать этикетки и упаковки для фармацевтической промышленности.

В Волгоградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал о пропаже наград.

В Саратове открылся кабинет для лиц с «расстройствами половой идентификации».

Депутаты Саратовской областной думы унифицируют облик наружной рекламы в регионе — соответствующий законопроект приняли на последнем заседании. У муниципальных властей забрали право определять облик изображений. Парламент также получил возможность указывать чиновникам на непригодные места для размещения конструкций. Авторы закона обосновывают инициативу необходимостью сохранения архитектурного образа городов. Общественники отмечают, что к градозащите проект отношения не имеет.

Краснодарский зернотрейдер «Деметра Трейдинг» приобрел элеваторы в Ульяновской и Волгоградской областях. Эксперты отмечают, что в июле на долю в компании претендовала оманская Southern Sea Investment LLC. В перспективе у краснодарского трейдера появится коридор для продажи зерна на Аравийский полуостров. Стоимость новых активов «Деметры Трейдинг» эксперты оценивают в 2,5–5 млрд руб.

Пензенские чиновники поднимут с 2024 года прожиточный минимум на 738 руб.

Глава ветеранского комитета Саратовской облдумы Александр Янклович заявил о своей отправке в зону СВО. На пресс-конференции парламентарий рассказал, кому передаст дела — руководство волонтерской и гуманитарной деятельностью в тылу. В числе задач, которыми занимался депутат, была и наладка гуманитарных коридоров. Однако в закрытых чатах родственники участников СВО обсуждают, что до их мужей и сыновей гуманитарная помощь часто не доходит.

20-летнего саратовца задержали за разрушение стелы «Я дома».

В Пензенской области проконтролируют рост цен на песок и щебень.

Саратовская промышленность увеличивает штат впервые за 10 лет.

Волгоградские власти анонсировали проект переустройства речных территорий. В случае успеха чиновники рассчитывают «как минимум на Имеретинку» на острове Сарпинский. Формально объект на Волге войдет в Кировский район Волгограда. Проект называют туристическим, однако отраслевые эксперты полагают, что настоящее включение Сарпинского в городскую черту в первую очередь приведет к комплексной застройке острова.

В Саратове панно стоимостью десятки миллионов рублей заменили цитатой с ошибкой. Эксперт Валентин Белозеров назвал уничтоженную мозаику с картины Индулиса Зариныша «Какая высота!» уникальной и рассказал, что в России есть только одно место, в котором могли бы создать аналог. Стоимость мозаики господин Белозеров оценил в «несколько десятков миллионов, порядка 20-ти».

Ученые бьют тревогу из-за экологических угроз при строительстве технопарка. В Ленинском районе Саратова в ближайшие годы появится государственный Столыпинский индустриальный парк. Под строительство выделили участок возле городских поселков и дачного массива. Землевладельцы обеспокоены планами приспособления прудов Шмитдтов. Сегодня туристский центр региона организовывает туда платные экскурсии, местные жители используют водоемы для полива и отдыха, обустраивают пляжи. В будущем пруды планируют использовать для слива стоков. Ученые предупреждают: строительство уничтожит экологию в районе объекта. При выборе места также не учли Розу ветров — от вредных выбросов пострадает и Саратов.

В Волгоградской области суд во второй раз вынес приговор бывшему зам-главы администрации Волжского Виктору Сухорукову по делу о злоупотреблении полномочиями — предыдущее решение отменила кассационная инстанция. Суд посчитал, что действия чиновника затормозили процесс взыскания аренды в пользу муниципалитета в размере 39 млн руб. с одного из предприятий. Тем самым, утверждает гособвинение, был нанесен значительный ущерб казне и горожанам — с этим доводом согласились суды первой и апелляционной инстанций.

Саратовские власти просят федеральных помочь с очистными сооружениями на Волге. Один из указанных объектов — действующий коллектор в Глебучевом овраге. Здесь нужно построить очистные сооружения. Уточняется, что это технически сложно — необходима глубина 14 м.

Дарья Васенина

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