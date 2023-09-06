Саратовца задержали за разрушение стелы «Я дома»

Сотрудники ГИБДД нашли сбившего одну из букв арт-объекта «Я дома» на набережной Космонавтов в Саратове, рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителем оказался 20-летний мужчина за рулем Renault Sandero. Ночью 1 сентября он сбил букву «д».

На молодого человека составила два административных протокола — за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Саратовцу грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, либо арест сроком до 15 суток, а также штраф 500 руб.

Дарья Васенина

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