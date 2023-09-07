Долг сроком красен

В Волгоградской области суд во второй раз вынес приговор бывшему зам-главы администрации Волжского Виктору Сухорукову по делу о злоупотреблении полномочиями — предыдущее решение отменил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Суд посчитал, что действия чиновника затормозили процесс взыскания аренды в пользу муниципалитета в размере 39 млн руб. с одного из предприятий. Тем самым, посчитало гособвинение, был нанесен значительный ущерб казне и горожанам — с этим доводом согласились суды первой и апелляционной инстанций. Кассация указала на то, что бюджетную недоимку в размере 39 млн следует считать упущенной выгодой, положенной к взысканию в рамках гражданского оборота. Защита подсудимого готовит апелляционную жалобу, так как обнаруженные вышестоящей инстанцией нарушения процедуры при повторном рассмотрении якобы устранены не были.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела Виктора Сухорукова вышло на второй круг

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рассмотрение дела Виктора Сухорукова вышло на второй круг

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Волжский городской суд признал заместителя главы администрации городского округа — г. Волжский Виктора Сухорукова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Судья Татьяна Добраш назначила бывшему чиновнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Кроме того, Виктор Сухоруков в течение двух лет не имеет права занимать административные должности.

Суд установил, что с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года господин Сухоруков велел подчиненным не посещать судебные разбирательства по иску администрации Волжского к ООО «МК-Инвест» на сумму 39 млн руб.— ровно столько предприятие задолжало городу за аренду земельного участка. Неявка истца вынудила Арбитражный суд Волгоградской области оставить требования муниципалитета без рассмотрения. Затем, как выяснило следствие, юристы администрации взыскать долг не пытались.

Осенью 2017 года в отношении должника была введена процедура банкротства — имущество на сумму порядка 200 млн руб. отошло другим кредиторам. Задолженность по договору аренды перед администрацией не погашена до сих пор, отметили в прокуратуре региона.

Впервые приговор Виктору Сухорукову по указанному делу 10 октября 2022 года вынесла судья Волжского горсуда Елена Сапрыкина. Тогда еще занимавшего должность чиновника приговорили к трем годам колонии общего режима. Апелляционная инстанция по итогам рассмотрения вдобавок запретила обвиняемому занимать административные должности.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции усмотрел нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Коллегия по уголовным делам не обнаружила в документах нижестоящих инстанций надлежащего описания квалифицирующих признаков. Акты городского и областного судов указывали на последствия действий обвиняемого в виде существенного нарушения интересов государства, общества и жителей ­Волжского.

«Утверждение суда о безусловном отрицательном влиянии недополучения в бюджет вышеуказанной суммы денежных средств на благосостояние городского округа и его жителей является голословным и немотивированным, без приведения конкретных доводов и мотивов»,— гласит кассационное определение.

По мнению коллегии, суды нижестоящих инстанций воспользовались суммой ущерба, чтобы уровнять существенное нарушение интересов общества и государства с наступлением тяжких последствий. Первое в кассации назвали образующим состав преступления, второе — квалифицирующим признаком, требующим доказательств, которые в актах нижестоящих инстанций ­отсутствовали.

Коллегия усомнилась в правомерности квалифицировать 39миллионную казенную недоимку как ущерб: «Упущенная выгода и наступление тяжких последствий в виде реального причинения значительного материального ущерба — прямо противоположные понятия, которые судами необоснованно признаны идентичными».

В обосновании тезиса судьи указали, что бюджет Волжского на момент инкриминируемых деяний оставался профицитным, а у города до сих пор есть возможность взыскать с ООО «МК-Инвест» средства в рамках дежурного гражданского оборота.

С такими формулировками коллегия в составе Омара Омарова и Владимира Бородинова под председательством Игоря Князева отправила дело на повторное рассмотрение в Волжский городской суд.

В ходе повторного разбирательства суд проигнорировал указания кассационного определения. Об этом «Ъ» рассказала адвокат подсудимого Антонина Чумакова: «Они не устранили те нарушения, которые указал кассационный суд, и снова квалифицировали обсуждаемую сумму как ущерб бюджету. В результате подзащитного снова осудили за наступление тяжких последствий». Собеседница „Ъ“ добавила, что защита будет обжаловать приговор в Волгоградском областном ­суде.

Никита Маркелов