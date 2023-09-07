Техногеноцид для Саратова

В Ленинском районе Саратова в ближайшие годы появится государственный Столыпинский индустриальный парк. Под строительство выделили участок возле городских поселков и дачного массива. Землевладельцы обеспокоены планами приспособления прудов Шмитдтов. Сегодня туристский центр региона организовывает туда платные экскурсии, местные жители используют водоемы для полива и отдыха, обустраивают пляжи. В будущем пруды планируют использовать для слива стоков. Ученые предупреждают: строительство уничтожит экологию в районе объекта. При выборе места также не учли Розу ветров — от вредных выбросов пострадает и Саратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пруды Шмидтов намерены использовать под стоки для производства

Фото: Дарья Васенина Пруды Шмидтов намерены использовать под стоки для производства

Фото: Дарья Васенина

Реализация проекта первого в Саратовской области Столыпинского индустриального парка (СИП) началась в саратовском рабочем поселке Соколовый в 2022 году. На сентябрь 2023го возведение технопарка не началось, но нужная документация подготовлена, финансирование найдено. Открытие предприятий резидентов, согласно информации инвестиционного портала Саратовской области, запланировано на 2025–2027 годы. Управляющая компания объекта — ООО «УК СИП».

«Совокупный объем инвестиций в СИП: не менее 20 млрд руб., в том числе не менее 2 млрд руб. за счет бюджетных средств»,— говорится в информации на инвестпортале. Предполагается, что на объект зайдут минимум 25 резидентов. В министерстве инвестиционной политики региона «Ъ» уточнили, что сегодня договоренности достигнуты с 21м потенциальным участником. Инвестиции составляют порядка 4,5 млрд руб., предусмотрено создание 1,8 тыс. рабочих мест. Точный список резидентов в министерстве не предоставили в связи с соображениями конфиденциальности.

На площадке СИП планируют производить машины и оборудование, радиоэлектронику, транспорт, спецтехнику и запчасти. Также технопарк ждет производителей косметики и бытовой химии, медицинской продукции, металлообработки, производства стройматериалов, бытовой техники и приборов. В мининвесте утверждают: «В соответствии с соглашением о взаимодействии между (ведомством. — «Ъ») и УК СИП, ограничением для потенциальных резидентов является организация производств, требующих создания санитарных зон, наличия токсичных отходов, взрывоопасных ­производств».

В начале августа на заседании инвестиционного совета при губернаторе представители УК СИП озвучили планы использовать каскад прудов возле Соколового для нужд технопарка — в два из них намерены сливать очищенные ливневые стоки производства. При этом выделенный под технопарк участок не доходит до водоемов. Узнав о таких планах, местные землевладельцы создали петицию и обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину. Последний взял ситуацию на контроль.

В ответе на запрос «Ъ» за подписью министра инвестиционной политики Александра Марченко (он является ответственным за технопарк) говорится, что перед проектированием провели все необходимые изыскания. Также в составе проектной документации СИП сегодня якобы разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды», «который содержит расчеты и результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду как во время строительства, так и в процессе эксплуатации». Чиновники заверили, что раздел предусматривает мероприятия по предотвращению и ликвидации неблагоприятных воздействий. В частности, запланирована рекультивация земель и посадка более чем 800 ­деревьев.

Замглавы администрации Саратова Алексей Никитин сообщил «Ъ», что в период с 28 июня до 27 июля 2022 года мэрия якобы провела общественные слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки Саратова. Решением гордумы от 27 декабря 2022го 84,8 га на ул. Лесной оказались в зоне производственного назначения. При этом 12 декабря, как уточнили в ре­гиональном кабмине, уже был подписан договор между городом и УК СИП об аренде земли на 15 лет.

«Земельный участок в прошлом являлся полигоном Саратовского военного института войск радиационной, химической и биологической защиты,— разъяснил зампред регионального правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.— На нем размещали складские помещения, боксы под технику, учебные поля, ферму. В настоящее время это заброшенная территория с разрушенными объектами, свалкой мусора. По нашему мнению, в текущем состоянии нахождение на ней опасно для жизни и здоровья людей». В то же время Туристский информационный центр Саратовской области проводит в указанной местности платную экскурсию, на которой предлагают изучить пруды Шмидтов, созданные в начале XX века известными саратовскими мукомолами, а также набрать родниковой воды.

16 августа 2023го состоялась встреча представителей местных жителей с чиновниками и следователями. «У граждан нет единого отрицательного мнения по вопросу строительства СИП.Жители видят преимущества в виде благоустроенной территории, современной инфраструктуры, новых рабочих мест»,— уверены в правительстве. Кроме того, в кабмине подчеркнули, что «перенос места размещения не представляется ­возможным».

Активистка группы землевладельцев против возведения технопарка Розалия Яфарова рассказала «Ъ» о том, что местные жители регулярно проводят субботники, на которых убирают немногочисленный мусор. Госпожа Яфарова отметила: на не зацветающие даже в самую жаркую погоду пруды (они подпитываются родниковыми водами) съезжаются летом со всей округи, зимой там катаются на коньках.

Обладательница дачи с видом на будущий СИП Кристина Кирюшкина предположила, что выбор места, несмотря на наличие в городе заброшенных промзон, обусловлен двумя факторами: транспортной доступностью (рядом федеральная трасса) и возможностью освоения большего бюджета при возведении объекта с нуля.

Все дачники, с которыми удалось пообщаться выехавшему на место корреспонденту «Ъ», утверждают, что пруды стали местом обитания многих видов птиц, животных, земноводных. В водоемах водится рыба. Мусора мало, «куча» была обнаружена только одна.

Заместитель начальника центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Саратовской области, владелица дачи в расположенном возле Соколового поселка Жасминный Светлана Цветайло указала в разговоре с «Ъ» на неучтенную при проектировании СИП Розу ветров.

«Воздушные потоки территории, где планируется технопарк, идут как раз по направлению к городу. Если говорить о стоке, то испарения с прудов — туда же»,— предупредила госпожа Цветайло, отметив, что Саратов расположен «котлованообразно» — в атмосфере города будут накапливаться промышленные выбросы. Эксперт напомнила: при проектировании Заводского района учитывали Розу ветров, с чем и связано расположение промзон. «Если очень хочется деньги куда-то пристроить, надо голову включать. Через 5–10 лет здесь будет нечем дышать»,— резюмировала ученый.

Использование прудов для нужд технопарка, по мнению Светланы Цветайло, также имеет долгосрочные последствия с точки зрения загрязнения подземных вод. В случае изъятия для нужд технопарка местная экология может быть уничтожена.

Дарья Васенина