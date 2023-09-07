Волгоград мечтает об островах

В Волгограде анонсировали первый этап инфраструктурного инвестпроекта по освоению волжских островов в городской черте. В случае успешной реализации власти рассчитывают на «как минимум Имеретинку» — на территории острова Сарпинский на Волге, который формально входит в Кировский район областного центра. Мастер-план работ, на которые потребуется сотни миллиардов, поручили компании «Лидер», ранее участвовавшей в коммунальных проектах в Волгограде. Проект объявляют как туристический, однако отраслевые эксперты полагают, что настоящее включение Сарпинского в городскую черту в первую очередь приведет к комплексной застройке острова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из возможных вариантов освоения острова - жилая застройка

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Один из возможных вариантов освоения острова - жилая застройка

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

АО «Лидер» разработает мастер-план по созданию историко-культурного туристического комплекса на системе островов Сарпинский-Голодный в Волгограде. Соответствующее трехстороннее соглашение с компанией подписали губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко.

Власти уточняют: мастер-план предусматривает «детальную проработку концепции проекта, зонирование территорий, изучение рельефа и всех мельчайших аспектов» и обойдется примерно в 1 млрд руб., не уточняя обязательств сторон. По сведениям «Ъ», почти все финансирование работ возьмет на себя инвестиционная компания, а власти будут участвовать «организационно и работами».

Информированный источник в областной администрации уточнил: инвестор рассчитывает вернуть свои вложения уже на этапе проектирования, а при выполнении зонирования «присмотреть» себе и своим партнерским бизнесам возможные перспективные участки для будущих заработков. При этом «никаких преференций по отчуждению земли для инвестора в собственность или аренду не предусмотрено», заверил собеседник, близкий к руководству областной администрации — земля должна остаться городской, «по крайней мере до рассмотрения конкретных проектов, которое будет уже после сдачи мастер-плана».

Главная идея проекта не нова — власти говорят уже несколько лет, проект включен в десятилетний план развития Волгограда, рассказывал губернатор Андрей Бочаров во время инвестиционного послания, до 2034 года.

В кулуарах говорят, что «губернатор хочет как минимум вторую ­Имеретинку».

Многие чиновники и СМИ ошибочно называют Сарпинский-Голодный «крупнейшим речным островом Европы» (три крупнейших речных острова нашей части света на Дунае. — «Ъ»). Остров Сарпинский из полузаброшенной дачной территории должен стать центром агломерации Волгоград-Волжский. Для этого нужно построить три моста, которые соединят Сарпинский с центральной частью Волгограда, а также Красноармейским (самым южным) районом города и заволжскими территориями, выходящими к Волго-ахтубинской пойме и Волжскому. Это не только даст развитие самому острову, но и сократит время пути с юга Волгограда в центральную часть или в Волжский. Также предстоит построить дороги, причальные стенки, провести берегоукрепление, провести новые коммуникации. В целом на это понадобится не меньше 100–120 млрд руб.— такую цифру озвучивал господин Бочаров, в декабре прошлого года подписавший об этом соглашение с корпорацией «Туризм.рф».

Взаимодействие с «Лидером» развивает эти договоренности, объясняет член комитета по туризму Госдумы Алексей Волоцков. «Госкорпорация может частично финансировать строительство инфраструктуры и входить в конкретные проекты как соучредитель, а потом инвестор может выкупать эти доли. Но главное, что есть много инструментов привлечения финансирования и по разным программам, и через кредитование»,— пояснил господин Волоцков.

Власти считают, что туристический потенциал Волгограда позволит окупить все будущие вложения. Среди проектов, которые могут быть реализованы на преобразованном Сарпинском, строительство отелей, в том числе высокой «звездности» с постоянной загрузкой конференц-центров, а также «круглогодичного «Артека».

«Город вполне приятный. В Волгограде можно реализовывать многие проекты, но заявленный объем все же кажется мне избыточным. Скорее всего, речь может идти о комплексной застройке и отели тут могут быть скорее сервисной составляющей проекта»,— считает Вадим Прасов.

«Лидер» в Волгограде ассоциируется с провальными коммунальными проектами. До апреля этого года АО «ИК „Лидер“» было владельцем ООО «Концессии водоснабжения».

По сведениям «Ъ», в заключенном соглашении предельный срок на разработку мастер-плана и сопутствующей документации определен в два года. Полностью, согласно оптимистичному сценарию, проект будет реализован к 2032 ­году.

Ярослав Малых