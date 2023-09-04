В Волгоградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал о пропаже наград

Вернувшийся с СВО житель Среднеахтубинского района Волгоградской области обратился в полицию после пропажи наград, сообщает со ссылкой на региональное ГУ МВД издание V1.

31-летний экс-боец ЧВК «Вагнер» награжден медалью «За отвагу», орденом ЛНР «Службой и храбростью» II степени, а также внутренними наградами военной компании.

Уточняется, что участник СВО обратился к 34-летнему сослуживцу из Волгограда с просьбой помочь с получением полагающихся выплат. Знакомый забрал награды, заверив, что они нужны для оформления документов, а затем пропал.

Со ссылкой на некие «неофициальные источники» журналисты пишут об еще одной версии произошедшего. Заявитель мог продать награды сослуживцу, и только потом узнать их «рыночную» стоимость. Когда житель региона потребовал вернуть медали или доплатить, покупатель якобы отказался.

Дарья Васенина

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