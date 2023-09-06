Астраханские власти приняли восьмилетние госпрограммы

Кабинет министров Астраханской области принял программы развития основных сфер жизни региона до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Чиновники под председательством вице-губернатора Олега Князева определили, как в ближайшие годы следует работать с промышленностью, финансами, социальной сферой и прочими аспектами жизни субъекта РФ.

В правительстве утверждают, что детально сформировали перечень критериев, «связанных с национальными целями развития», что должно помочь установить результаты: влияние на жизнь граждан и эффективность исполнения.

На заседании Олег Князев назвал 2022 год пилотным, так как тогда запустили пять написанных по новой методике программ. На текущий год, по словам вице-губернатора, запланировано освоение еще 20ти направлений — переход на новую систему завершится.

Никита Маркелов

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