Саратовские власти просят федеральных помочь с очистными сооружениями на Волге

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем Telegram-канале о посещении вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и «руководителей федеральных министерств и ведомств». Столичные чиновники осмотрели оказывающие негативное влияние на Волгу объекты в черте Саратова.

Один из указанных объектов — действующий коллектор в Глебучевом овраге. Здесь необходимо возведение очистных сооружений. Уточняется, что это технически сложно — нужна глубина 14 м.

«Также нужно выяснить — какой реальный объём стоков в Саратове. Сделать это вице-премьер предложила с помощью Росприроднадзора, запустив специальную информационную систему», — рассказал губернатор.

Вторым проблемным объектом называют действующие очистные сооружения в Заводском районе. Износ сооружений оценивают в 70%. Специалисты считают, что реконструкцию нужно провести в течение пяти лет.

Региональные власти договорились с федеральными о сотрудничестве в решении обозначенных вопросов. В течение месяца подготовят несколько вариантов разрешения, посчитают затраты.

Напомним, тем временем в Ленинском районе Саратова реализуется проект Столыпинского индустриального парка. Ученые предупреждают об угрозе экологии района и города в целом.

Дарья Васенина

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