Регион отправился к станку

Занятость в промышленном секторе Саратовской области показала рост впервые за десять лет. Такие данные привели в региональном правительстве. Госслужащие отмечают, что рост показателей обеспечен в том числе благодаря инвестиционной политике губернатора Романа Бусаргина. В областном парламенте считают, что этих и других показателей удалось достичь во многом за счет импортозамещения и гособорон­заказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрабатывающая промышленность показала существенный прирост в этом году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Обрабатывающая промышленность показала существенный прирост в этом году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Правительство Саратовской области предоставило «Ъ» информацию о состоянии региональной промышленности по итогам 2022–2023 годов. За первые пять месяцев текущего года численность работников, занятых в секторе, превысила 108,7 тыс. человек — рост составил 2%. В правительстве отмечают, что положительная динамика наблюдается впервые за 10 лет. Средняя зарплата на промышленных производствах региона достигла 57,1 тыс. руб.— рост за первые пять месяцев превысил 20%.

Такой динамике способствует увеличение объемов производства. Так, в 2022 году рост продемонстрировала обрабатывающая промышленность: производство машин и оборудования выросло на 28,6%, электрооборудования на 18,4%, неметаллической минеральной продукции 12,2%.

По итогам прошлого года «индекс промышленного производства не только не опустился ниже достаточно высокого для Саратовской области уровня 2021 года, но превысил его. И это при том, что в первом полугодии 2022 года на фоне внешних ограничений и разрывов логистических цепочек индекс снижался до 90,7%, отмечают в ­правительстве.

В текущем году положительная динамика в промышленном комплексе также обеспечена высокотехнологичным кластером обрабатывающих производств.

Рост замечен в производстве лекарств (+43,1%), одежды (+18%), резиновых и пластмассовых изделий (+21,3%), оптики и электроники (+19,7%), мебели (+12,7%), продуктов и веществ химпрома (+14,1%). Выросло производство машин и оборудования (+28,6%). Данные приведены за июль в годовом ­выражении.

Производство кирпича, железобетонных конструкций, газоблоков и цемента по итогам семи месяцев продемонстрировало почти двукратный рост.

Региональный индекс промышленного производства по итогам января-июля 2023 года достиг 105,8%. Индекс производства в обрабатывающей промышленности за этот же период составил 111,1%, а по итогам июля достиг 115,2% к аналогичным периодам прошлого ­года.

Эти процессы нашли отражение в положении субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, согласно исследованию Промсвязьбанка, индекс деловой активности в указанном сегменте достиг максимального значения с начала наблюдений (56,6 пункта), и превысил среднероссийский на 3,5 пункта.

Среди причин роста бизнес-активности — способность ответственных органов реагировать на запросы делового сообщества, уверена бизнес-омбудсмен региона Полина Московская: «Есть вопросы, которые носят системный характер: когда большое количество микро- и малого бизнеса — а это 97% из общего реестра — обращаются с общей проблемой. Они формируют повестку, которая при необходимости доходит непосредственно до губернатора».

Отдельно чиновники отмечают роль новой инвестиционной политики, которую область начала проводить со сменой главы исполнительной власти. 10 мая 2022 года Роман Бусаргин начал временно исполнять обязанности губернатора. Вступил в должность господин Бусаргин по итогам состоявшихся в минувшем сентябре ­выборов.

В частности, правительство подчеркивает роль созданного с тех пор министерства инвестиционной политики. Чиновники называют ведомство «единым окном для инвестора». Среди других новшеств — возможность без торгов предоставлять землю для обрабатывающих производств и туризма, а также внедрение нового механизма поддержки инвесторов — Отмечены также Региональный инвестиционный стандарт, перезапуск механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений и создание ­технопарков.

В результате регион занял 13е место среди субъектов РФ в национальном рейтинге инвестиционного климата, подготовленного Агентством стратегических инициатив в рамках ПМЭФ2023.

По итогам первого полугодия текущего года инвестиционный портфель региона содержит 191 реализуемый проект на общую сумму более 850 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 125,5%.

В правительстве отчитались и об успехах по части импортозамещения. Так, с 2017 по 2022 годы предприятия региона наладили выпуск порядка 100 позиций, не имеющих аналога в России — более трети наименований сошли с конвейеров в только в прошлом году. Среди прочего в Саратовской области начали производить новые запчасти для иномарок и отечественных автомобилей, ветеринарные препараты, изделия для авиационной техники, а также комплекс радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников.

В первом полугодии 2023 года импортозамещение коснулось производства тугоплавких металлов и сплавов, авиационного и медицинского оборудования. В общей сложности производственные линейки пополнили 23 наименования.

Обеспечение промышленности высококвалифицированными кадрами в правительстве области называют одной из основных задач. На основании принятого минувшей весной закона молодым специалистам в отрасли положены целевые выплаты из бюджета. По замыслу законодателей, инструмент должен привлечь и удержать в регионе слесарей, токарей, а также инженеров, программистов, технологов и конструкторов.

«Положительная динамика в промышленном комплексе — это тот самый случай, когда санкции повлияли на развитие экономики. Закупки и продажи отечественных предприятий переориентировались на внутренний рынок. В итоге санкционный режим стал хорошим толчком для развития промышленности и сельского хозяйства внутри страны. Чтобы закрепить этот эффект и продолжить развитие наших предприятий, нужно инвестировать в технологии. А для этого будет недостаточно только гособоронзаказа, необходима и грамотная инвестиционная политика, как на уровне региона, так и всей страны в целом»,— отмечает депутат Саратовской областной думы, председатель региональной Торговопромышленной палаты Алексей Антонов.

По словам собеседника „Ъ“, сейчас в России достаточно серьезно выросло внутреннее потребление, рынок требует больше отечественных товаров. Соответственно, производство переориентировалось. Это касается различных сфер промышленности. И доверие к отечественным товарам, как показывают данные экспертных сообществ, составляет почти 90%. Мы стали больше доверять не иностранным, а нашим товарам. Это то, чего ждала экономика нашей страны. Главное сейчас — правильно воспользоваться данным этапом и за счет этого развить свои возможности.

«Драйвером по большому счету является оборонка — она тащит за собой металлы, переработку и все остальное. Но в первую очередь, именно госзаказ на оборонку и вытащил за собой производства»,— рассказал «Ъ» председатель комитета по промышленности и инвестиционной политике Саратовской областной думы Александр Анидалов.

Никита Маркелов