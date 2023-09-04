В Саратове открылся кабинет для лиц с «расстройствами половой идентификации»

За два месяца в саратовских учреждениях здравоохранения открыто 14 кабинетов медико-психологического консультирования. Об этом «Ъ» сообщили в региональном минздраве.

По данным чиновников, в области открыто также 7 кабинетов медико-психологической помощи, 13 психотерапевтических кабинетов, а также одно отделение первого психотического эпизода и одни кабинет врача-сексолога.

Консультацию у последнего смогут получить граждане с «психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией»; «расстройствами половой идентификации и сексуального предпочтения», — соответствующие формулировки используются в соответствующем приказе федерального минздрава.

Профильные кабинеты, которые можно посетить по полису ОМС, начали открываться в стране с 1 июля текущего года.

Никита Маркелов

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