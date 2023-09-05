Пензенские чиновники определились с размером прожиточного минимума

Прожиточный минимум в Пензенской области может подняться до 12 813 руб. со следующего года. Это следует из проекта постановления регионального правительства, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

На данный момент прожиточный минимум в регионе составляет 12 075 руб. Таким образом, в случае принятия документа, сумма вырастет на 738 руб.

13 966 руб. составит размер прожиточного минимума для трудоспособного населения; для детей — 12 470 руб., для пенсионеров — 11 246 рублей.

Никита Маркелов

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