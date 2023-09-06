В Пензенской области проконтролируют рост цен на песок и щебень

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании регионального правительства распорядился создать рабочую группу по вопросам формирования цен на щебень и песок. В состав группы вошли представители антимонопольной службы, региональных прокуратуры и министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, уточнили в областном кабмине.

Господин Мельниченко отметил, что стоимость тонны песка выросла с 120 руб. до 400 и уже приближается к 500 руб. Чиновник назвал происходящее «спекулятивной историей».

Губернатор напомнил, как в других регионах проблему завышения цен на стройматериалы удалось решить при помощи ФАС и прокуратуры. Олег Мельниченко полагает, если ситуацию не проконтролировать, то стоимость прокладки дорог в регионе может вырасти до неподъемных для региональной казны значений.

Дарья Васенина

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