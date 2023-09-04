Пензенский «Печатный дом» намерен сотрудничать с фармпромом

«Печатный дом» будет выпускать этикетки и упаковки для фармацевтической промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства экономического развития и промышленности.

Чиновники отмечают, что запуску поспособствовал льготный займ в размере 50 млн руб. под 1% годовых. Средства от регионального фонда развития промышленности. направят на приобретение современного оборудования.

Общий бюджет проекта превышает 110 млн руб., в ходе его реализации анонсировано создание 27 рабочих мест.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.