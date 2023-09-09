«Парма» заняла третье место на предсезонном турнире

В Нижнем Новгороде завершился предсезонный баскетбольный турнир «Кубок Александра Хайретдинова». В матче за третье место «Парма» встретилась с БК «Минск». Поединок завершился победой пермского клуба со счетом 87:73 (18:21, 21:22, 31:13, 17:17). Самыми результативными в составе пермской команды стали Си Джей Брайс, набравший 30 очков, и Станислав Ильницкий, в активе которого 15 очков.

С 14 по 16 сентября «Парма» сыграет в Краснодаре на Kuban Cup. В турнире примут участие БК «Самара», БК «Руна» и, ПБК «Локомотив-Кубань».