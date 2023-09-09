Концепт по заявкам

9 сентября президент России Владимир Путин принял участие в торжественном концерте по случаю Дня города. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников считает: не менее важно, что в нем приняли участие почти все кандидаты в мэры Москвы, в том числе и мэр Москвы Сергей Собянин. О том, на чьем празднике жизни оказался президент России,— спецкор «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин неуязвим для критики конкурентов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин неуязвим для критики конкурентов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главное событие этого дня должно было состояться в концертном зале «Зарядье». Здесь проходило торжественное мероприятие, посвященное празднованию 876-й годовщины основания Москвы. Пришли, если коротко, все, хоть день еще только, можно сказать, начинался. Но и хорошо: слишком много нужно было всем еще успеть в этот день.

Некоторая проблема была в VIP-зоне. Обычно она находится на втором этаже, от лестницы сразу направо. Там разместились бы с комфортом те, кому положено, то есть несколько первых рядов в зале. Но в этот раз на месте VIP-зоны оборудовали площадку, откуда Владимир Путин и Сергей Собянин выходили в прямой эфир, командуя открытием новых авто- и железных дорог в городе.

И открыто было в результате, сразу надо сказать, столько, что хватило бы, уверен, на то, чтобы еще пару раз переизбрать Сергея Собянина мэром Москвы, и все равно осталось бы еще километров 40 новых трасс, которые при желании можно было бы раздать для беспроигрышной кампании верным кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Первыми на втором этаже в зоне буфета появились лидеры конфессий. Они и пришли в одно время, и наверх поднялись вместе, и стояли теперь кружком за столиком с кофе и с тарелочками, на которых было выложено все, что Бог послал гостям «Зарядья»: кусочки арбузов, дынь, креветки, прошутто да ароматный сыр с плесенью.

За столиком я наблюдал и председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина, и предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви Корнилия, и председателя пятидесятнического Российского объединенного Союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского…

— Куда мы только с вами ни ходили!..— светло улыбнулся Сергей Ряховский товарищам.— Что мы только вместе ни делали!..

Истинная правда была в его словах. Все прошли.

— И пришли сегодня вместе, и не отходили друг от друга…— сказал я ему потом с искренним, признаться, одобрением.— Какие вы…

— Да как же! — воскликнул он.— Мы же по 30 лет друг друга знаем. Везде ходим вместе!

Да, они не пропускают ни одного случая.

— А где еще один ваш коллега, Берл Лазар? (главный раввин России.— А. К.) — вспомнил я вдруг.

— Да ведь у него суббота,— объяснил Сергей Ряховский.— Если бы попозже концерт назначили, к вечеру, то обязательно был бы.

Я уж не стал спрашивать, где Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России. Наверняка тоже уважительная причина.

Рядом стояли две немолодые женщины.

— На собянинское награждение позвали! — рассказывала одна.— Он награждал!

— Тебя? — крайне удивилась, по-моему, подруга.

— Нет! Меня-то за что?!

— Собянина награждали? — предположила подруга.

— Да нет! Он всех награждал! Но меня зато позвали! Я не ожидала. Ведь я обычный человек!

Но похоже, что только с виду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко, Сергей Собянин и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валентина Матвиенко, Сергей Собянин и патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Появился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он вел под руку депутата Госдумы Владимира Ресина, легендарного строителя Москвы. Леонид Слуцкий бережно вел старшего товарища, видно было, что забота — не случайная (несмотря на то что Владимир Ресин — депутат от фракции «Единая Россия», а не от ЛДПР, и на первый взгляд Леониду Слуцкому логичнее вести в зал под руку хотя бы кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Бориса Чернышова, который тоже был уже тут). Их связывали, конечно, отношения. Иначе Леонид Слуцкий доверил бы Владимира Ресина, который нуждался в некоторой помощи, кому-то из тех, кто их сейчас окружал, а это были человека четыре сразу. Но нет, Леонид Слуцкий держал Владимира Ресина под руку сам (похоже, хотел тот этого или нет).

Потом я встретил еще одного кандидата в мэры, Владислава Даванкова. Он баллотируется от партии «Новые люди». Несколько минут назад в буфете он уже пил шампанское. С чего бы, заинтересовался я и спросил его:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— На какое место рассчитываете?

— Рассчитывал на второе. Но, похоже, будет третье,— признался он.

— Не получается?

— Пока никак,— вздохнул он.— Но третье тоже неплохо.

— Но не так хорошо, как второе.

— Второе — да…— согласился Владислав Даванков.— Но третье — это все-таки пять процентов, скорее всего…

— Пять — это хорошо…

— Да, очень неплохо…

Вот так мы поговорили.

В зоне буфета я увидел вице-спикера Петра Толстого.

— Проголосовали, Петр? — решил узнать я.

— Да проголосовал бы уже давно,— с некоторой досадой ответил он,— но говорят, что люди должны видеть, как я голосую, и снять это на видео. Так что поеду после концерта.

Одни люди снимали его для других на видео и прямо сейчас, так что Петр Толстой все делал как надо. В нем вообще можно быть уверенным.

— Ну тогда скажите мне,— спросил я,— куда делся на выборах «день тишины»? Вот раньше «днем тишины» была суббота. Никто не агитировал. А теперь выборы идут три дня. Что же, «день тишины» — четверг?

— По идее — да,— задумался Петр Толстой.— В законе ведь как написано? За 24 часа до выборов должна прекращаться всякая агитация.

Я поразился тому, как Петр Толстой знает законы. Прямо сразу ответил по делу.

— Но ведь в четверг все агитировали,— честно сказал я.

— Да, и это тоже правда,— согласился Петр Толстой.— Я, правда, не агитировал, если что. И своим сказал: «Не надо, ребята».

— Все-таки странная ситуация,— поделился я своим сомнением.

— Да, есть над чем подумать,— кивнул Петр Толстой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова и Петр Толстой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Голикова и Петр Толстой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Где-то поблизости двое, стоя за столиком с прошутто и дынями, уже обсуждали первые итоги:

— Говорят, в Москве уже 20 процентов избирателей проголосовали!

— Ого! Столько даже и не надо!..

— Да, еще же два дня…

Ко мне подошел один из гостей и спросил без особого участия:

— Как у вас дела?

— Отлично,— на всякий случай сказал я.

— Когда мне кто-то говорит, что дела отлично, я спрашиваю этого человека: но почему у тебя дела не так, как у твоей Родины? — переспросил меня этот человек.

И тут я надолго замолчал.

Тут уж всем пора было в зал. Ждать, впрочем, пришлось долго, ибо до начала концерта и вступительного слова Владимира Путина президенту и мэру Москвы предстояло открыть столько разных дорог, что и Владислав Даванков, и Борис Чернышов должны были отчетливо понять: они чужие на этом празднике жизни.

Леонид Зюганов, еще один кандидат в мэры, ведь понял и не пришел.

Что ж, он, с другой стороны, не услышал ни симфонический оркестр «Гнесинские виртуозы», ни солиста театра «Новая опера» Александра Тюпы с композицией «Москва майская» (Александр Тюпа был мобилизован осенью 2022 года и проходит службу ефрейтором в зоне СВО, являясь артистом фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски Западного военного округа), ни «Московский ноктюрн» с импровизацией на темы Сергея Рахманинова в исполнении Олега Аккуратова, лауреата премии президента РФ и лауреата премии Москвы, и Андрея Гончарова, 11 лет…

Леонид Зюганов сам, в общем, виноват.

Может, правда, еще по телевизору покажут.

И даже наверняка.

Андрей Колесников