«Бруснике» запретили строить дом на территории недостроенного БЦ «Карнеол»

Государственная историко-архитектурная экспертиза запретила «Бруснике» строить жилой дом на месте недостроенного бизнес-центра «Корнеол». Акт с отрицательным заключением опубликован на сайте госэкспертизы.

Госэкспертиза запретила строительство из-за частично расположенного на территории БЦ «Корнеол» объекта культурного наследия «Культурный слой города Екатеринбурга по улице Гоголя с пересечением улиц Энгельса и Карла Маркса».

«Брусника» провела свою археологическую разведку на участке. «На территории недостроенного бизнес-центра ценных для археологии слоев обнаружено не было. Это подтверждено отчетом независимой компании «Астра». Однако по закону в историко-культурную экспертизу участков, расположенных в границах исторического центра города, мы всё равно обязаны включить раздел по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. Парадоксально, но таковы правила. Документ мы уже подготовили, на следующей неделе отправим проект на согласование»,— рассказал порталу Е1 представитель «Брусники».

Напомним, в мае «Брусника» выкупила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол» у банка «Открытие» за 978 млн руб. Кредит на покупку БЦ в размере 1 млрд руб. «Бруснике» выдал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Строительство «Карнеола», площадь застройки которого составила 2 549 кв. м, а площадь участка под ним 3 562 кв. м., началось в 2009 году. В 2016 году строительство приостановили из-за банкротства компании-застройщика ЗАО «Карнеол».

Ева Коршунова

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