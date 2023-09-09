Глава Генштаба Британии рассказал об эмоциях после уничтожения танка Challenger

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс сказал, что уничтожение танка Challenger 2 британского производства в зоне российско-украинского конфликта вызвало у него сильные эмоции (emotional tug). По его словам, британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике.

«Сильные эмоции, потому что я, вероятно, был на этом танке»,— сказал господин Сандерс изданию Forces.net.

Господин Сандерс заявил, что Великобритания может гордиться той техникой, которая была передана Украине. По его мнению, Challenger 2 является одним из самых современных танков в мире и, «безусловно, самым защищенным».

О том, что в зоне российско-украинского конфликта был уничтожен Challenger 2 ранее сообщили военные эксперты газете The Guardian и телеканалу Sky News. Экипаж, как утверждалось, выжил. Всего Лондон поставил Киеву 14 танков.

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «За подарками — к госсекретарю».

Леонид Уварчев