Звонарева и Зигемунд вышли в финал US Open в парах

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии вышла в финал US Open в парном разряде. В полуфинале они обыграли Дженнифер Брэйди (США) и Луизу Стефани (Бразилия) со счетом 6:4, 6:1. В финале победительницы сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

39-летняя Вера Звонарева занимает 38 место в рейтинге WTA в парном разряде. Победительница трех турниров Большого шлема в парах, двух турниров Большого шлема в миксте, дважды доходила до финала турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 25 турниров WTA (12 в одиночном разряде). Бронзовый призер Олимпиады в одиночном разряде.

35-летняя Зигемунд находится на 23 месте рейтинга WTA в парах, победительница 13 турниров WTA (двух в одиночном разряде), в том числе одного турнира Большого шлема в парах и одного турнира Большого шлема в миксте.

US Open — заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Проходит в Нью-Йорке на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $65 млн.

Леонид Уварчев