Суд в России приравнял эмодзи к подписи в документе

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону подтвердил решение Арбитражного суда Краснодарского края, принявшего эмодзи «большой палец вверх» за согласование условий договора купли-продажи торгового киоска. Согласно решению суда, эмодзи может обладать юридической силой, поскольку он «в распространенном понимании означает ''хорошо''».

Согласно постановлению суда от 29 июня, предпринимательница Сирануш Арутюнян заключила договор купли-продажи с Родионом Руденко в марте 2022 года. Госпожа Арутюнян хотела купить у мужчины мобильный торговый киоск в виде фургона Volkswagen T1 за 685 тыс. руб. Она также внесла задаток в 479,5 тыс. руб.

По условиям договора стороны должны были обговорить цвета нижней и верхней частей фургона до 30 апреля 2022 года. До 30 июня 2022 года Родион Руденко должен был передать фургон покупательнице, но не сделал этого в нужный срок. Господин Руденко аргументировал это тем, что между сторонами не было заключено допсоглашения о цветах фургона, как этого требовал основной договор.

В июле Сирануш Арутюнян подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием взыскать с Родиона Руденко сумму задатка в 480 тыс. руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил иск госпожи Арутюнян и взыскал с продавца задаток и проценты в размере 27,5 тыс. руб.

Господин Руденко обжаловал решение суда в Арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что документа о согласовании цветов фургона с покупательницей не было. Однако суд не удовлетворил его апелляцию, расценив эмодзи «большого пальца вверх», отправленного Сирануш Арутюнян 6 апреля 2022 года, как согласование цветов фургона.

«Данный знак в обычно принятом и распространенном понимании при общении посредством электронной переписки означает ''хорошо''»,— отмечается в постановлении суда.

Полина Мотызлевская