Беспилотники остановились на вокзале

«Ъ» стали известны подробности очередной массовой атаки беспилотников на Брянскую область. Два сбитых над железнодорожным вокзалом в областном центре БПЛА повредили историческое здание и платформу, а также привели к ранению пассажира одного из поездов. Еще из-за одного беспилотника в административном здании крупнейшего производителя микроэлектроники произошел пожар. Местные следователи возбудили после атак уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожный вокзал в Брянске

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС Железнодорожный вокзал в Брянске

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 7 сентября сообщил о шести атаках украинских беспилотников и одном обстреле села в Погарском районе. Это был не самый напряженный день для региона, но различные повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, два сбитых беспилотника нарушили работу железнодорожного вокзала Брянск-Орловский, расположенного в Володарском районе областного центра, в 150 км от границы с Украиной. Здание возведено в 1952 году, оно является историческим памятником регионального значения. Примерно в 6:30 на него рухнули обломки сбитого беспилотника самолетного типа: они повредили стекла в зале ожидания и на третьем этаже. На привокзальной площади незначительный ущерб получили шесть автомобилей. На движение поездов атака не повлияла.

В момент падения обломков в здании находились 19 пассажиров, 5 сотрудников вокзала и 29 охранников. Через некоторое время за медпомощью обратился 47-летний пассажир поезда «Брянск—Москва». В ходе осмотра медицинский работник обнаружил у него травматическое повреждение правого глаза. Ему рекомендовали обратиться за медпомощью по месту жительства.

Из здания вокзала были изъяты части БПЛА, в том числе поражающие элементы и куски микросхем.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Второй беспилотник самолетного типа был подавлен силами радиоэлектронной борьбы над территорией вокзала после 17 часов. Он рухнул на восьмой путь пятой платформы. В результате были повреждены держатель контактной сети и провод гирлянды освещения. В течение полутора часов после падения движение поездов с трех путей было закрыто. Пострадавших не было.

Еще один украинский беспилотник в 21:10 влетел в высотное административное здание крупного предприятия микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл», расположенное почти в центре Брянска на Красноармейской улице.

В результате атаки одно из помещений загорелось: возгорание затронуло 60 кв. м. Через полчаса огонь удалось локализировать, а еще через 15 минут полностью ликвидировать.

На месте, по данным губернатора, работали 12 единиц техники МЧС и более 40 человек личного состава. Пострадавших не было. На предприятии происшествие не комментировали.

Еще три беспилотника, атаковавших территорию Белгородской области, не привели к разрушениям. После атаки на офисы «Группы Кремний Эл» дежурная служба противовоздушной обороны с помощью ЗРК «Панцирь-С1» сбила БПЛА самолетного типа, летевший в районе поселка Хутор-Бор Выгоничского района на высоте 50 м со скоростью 105 м/с. Незадолго до этого более 30 снарядов было выпущено по селу Случевск Погарского района из РСЗО «Град». Никто в результате обстрела не пострадал, но вспыхнувший после огонь полностью уничтожил жилой дом с постройками.

Сергей Толмачев, Воронеж