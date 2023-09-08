Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста запустят через 10 дней

Движение по поврежденной части Крымского моста возобновят в ближайшие 7-10 дней. Об этом после церемонии открытия участка трассы М-12 сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Во-первых, новый пролет поставлен в отметной точке, он уже полностью смонтирован. То есть мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя, 10 дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим»,— добавил вице-премьер (цитата по ТАСС).

По словам господина Хуснуллина, после этого строители приступят к восстановлению действующей части Крымского моста.

17 июля после атаки на мост двух морских беспилотников были повреждены несколько автомобильных пролетов. Погибли двое взрослых, один ребенок пострадал. Движение по мосту после атаки дронов ввели в реверсивном режиме: часть автомобильного потока перенаправили по сухопутному коридору через новые регионы.

Ликвидацией последствий атаки беспилотников занимается правительственная комиссия под руководством Марата Хуснуллина. Ранее вице-премьер сообщал, что восстановление моста идет по графику и закончится к 15 сентября.

Петр Бузлаев