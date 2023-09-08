Красноярский экс-министр транспорта Димитров приговорен к трем годам колонии

В Красноярске сегодня завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы регионального минтранса Константина Димитрова, который обвинялся в превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена. По ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия) ему назначили три года и два месяца в колонии общего режима и лишили права работать на госслужбе в течение двух лет и шести месяцев после освобождения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram. Прокуратура просила для экс-министра четыре года заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края

Летом 2022 года стало известно о выявленных силовиками финансовых нарушениях при проектировании красноярской подземки. Следственные органы возбудили ряд уголовных дел. Обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявили Олегу Митволю — бывшему замглавы Росприроднадзора, а ныне председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, чья компания занималась проектированием красноярского метро.

Превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) вменили в вину бывшим председателю правительства региона Юрию Лапшину, министру транспорта Константину Димитрову и руководителю транспортного управления края Константину Мандрову. Следствие считает, что на основании актов выполненных работ, подписание которых якобы обеспечили чиновники, из федерального бюджета подрядчику было необоснованно перечислено 742 млн руб.

На следствии Константин Димитров признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. В июне 2023 года его дело, которое выделили в отдельное производство, поступило на рассмотрение Центрального райсуда Красноярска.

Во время процесса произошел скандал. По прошению прокуратуры экс-министру изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием послужило нарушение Константином Димитровым установленных для него судом ограничений, в частности запрета на получение и отправление корреспонденции.

Экс-министр написал письмо другому фигуранту дела — бывшему главе правительства края Юрию Лапшину. В своем послании экс-министр рассказал о показаниях, которые он дал по поводу причастности Юрия Лапшина к совершению преступления.

Отметим, что уголовные дела в отношении других фигурантов дела еще не рассмотрены.

Константин Воронов, Новосибирск