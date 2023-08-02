Переписку подшили к делу

Скандал произошел в судебном процессе по делу бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, который обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метрополитена. По ходатайству прокуратуры экс-чиновнику изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием послужило нарушение Константином Димитровым установленных для него судом ограничений, в частности запрета на получение и отправление корреспонденции. Экс-министр написал письмо другому фигуранту дела, бывшему главе правительства края Юрию Лапшину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края Экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края

Бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, которого судят по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), отправили в СИЗО. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Ходатайство с просьбой заключить бывшего чиновника в камеру заявил гособвинитель. Свое прошение прокурор мотивировал тем, что Константин Димитров нарушил условия домашнего ареста, установленные для него судом.

Помимо прочих ограничений экс-чиновнику было запрещено пользоваться средствами связи, получать и отправлять корреспонденцию. По сведениям прокуратуры, в нарушение запрета на переписку Константин Димитров отправил письмо бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину. В своем послании экс-министр рассказал о показаниях, которые он дал по поводу причастности Юрия Лапшина к совершению преступления. Из письма также следовало, что экс-глава регионального минтранса якобы заключил соглашение о сотрудничестве «под воздействием» силовиков.

На судебном заседании бывший министр не отрицал, что послание написал он, добавив, что на тот момент ощущал «псевдовину» перед Юрием Лапшиным, которого считает руководителем с большой буквы. «Необходимо было, так скажем, объясниться. От фактов, которые я указал в досудебном соглашении в отношении Лапшина, я не отказываюсь»,— сказал бывший чиновник и попросил оставить его под домашним арестом.

Председательствующий на процессе судья Станислав Бузук удовлетворил ходатайство гособвинителя и вынес постановление о заключении экс-министра под стражу.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры суд прекратил особый (упрощенный) порядок рассмотрения дела в отношении бывшего регионального министра. При особом порядке судопроизводства чиновник, заключивший сделку с прокуратурой, мог рассчитывать на благосклонность суда: наказание в этом случае составляет не более двух третей от максимального срока по инкриминируемой статье УК.

«Исходя из содержания данного документа (письма экс-министра.— “Ъ”) возникли сомнения в добровольности досудебного соглашения и искренности показаний, данных на предварительном следствии»,— мотивировала свое прошение гособвинитель Снежана Кейдан.

В надзорном ведомстве отметили, что рассмотрение дела экс-министра продолжится в общем порядке судебного разбирательства, но уже без применения льготных правил назначения наказания.

После судебного заседания экс-чиновника отправили в СИЗО, где он уже находился в июле—октябре 2022 года, пока не заключил соглашение.

Летом прошлого года стало известно о выявленных силовиками финансовых нарушениях при строительстве красноярской подземки. Следственные органы возбудили ряд уголовных дел, под следствием оказались три чиновника разного уровня — председатель правительства региона Юрий Лапшин, который ушел в отставку в апреле 2023 года, экс-министр транспорта Константин Димитров и бывший руководитель транспортного управления края Константин Мандров. Им вменили в вину превышение должностных полномочий.

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было предъявлено Олегу Митволю — бывшему замглавы Росприроднадзора, ныне — председателю совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИСИЗ»). Эта компания занималась проектированием красноярского метрополитена. Следствие считает, что на основании актов выполненных работ, подписание которых якобы обеспечили чиновники, из федерального бюджета подрядчику были необоснованно перечислены 742 млн руб.

Константин Воронов, Новосибирск