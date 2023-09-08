Акции «Метафракса» переходят в собственность государства

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в собственность РФ почти 100% акций «Метафракс Кемикалс». Решение вступает в силу немедленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Метафракс Фото: Метафракс

Суд согласился с данными прокуратуры о том, что приватизация предприятия была проведена с нарушениями. Как сообщил представитель надзорного органа в суде, в 1992 году в России действовал законодательный запрет на приватизацию определенных предприятий, в том числе производящих вещества, к которым относится и метанол. При этом директор Анатолий Ожегов, возглавлявший в то время ГПО «Метанол», незаконно создал комиссию по приватизации. Также он незаконно передал в 1993 году акции в управление Дмитрия Рыболовлева. А Сейфеддин Рустамов, нынешний бенефициар предприятия, устранял конкурентов на торгах с привлечением криминальных группировок. Это подтверждается неким приговором Пермского областного суда, вынесенным в 1997 году. Официально господин Рустамов оформил на себя акции в 2017 году. Силами Рыболовлева и Рустамова консолидация акций предприятия была завершена только в 2021 году, поэтому срок исковой давности неприменим.

Представители «Метафракс Кемикалс» просили суд отложить процесс, поскольку им требовалось время для предоставления новых доказательств. По их словам, государственный архив отказывает им в доступе к делам, касающимся приватизации «Метафракса», поскольку они находятся в пользовании других лиц. Ответчик ходатайствовал также об истребовании судом у архива материалов, имеющих значение для рассмотрения дела. В ходатайствах было отказано.