ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции

Южно-Африканская Республика (ЮАР) присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщило китайское издание Global Times.

Меморандум о сотрудничестве Китая и ЮАР был подписан 1 сентября. Китай и ЮАР намерены взаимодействовать в области эксплуатации, а также в инженерных проектах и обучении персонала.

Активное развитие ЮАР космической программы началось в 2010 году, когда было открыто Национальное космическое агентство (SANSA). ЮАР лидирует в производстве микроспутников. Российская ракета-носитель «Союз» выводила на орбиту южноафриканский микроспутник SumbandilaSat. В прошлом году ЮАР запустила три микроспутника для отслеживания перемещения судов.

В июле этого года в ЮАР прошло заседание глав космических служб стран БРИКС. Делегацию России представлял гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он предложил странам БРИКС создать отдельный специализированный модуль российской орбитальной станции для совместных исследований.

Международная научная лунная станция — комплекс на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения и другое. Строительство намечено на 2031–2035 годы.

11 августа с космодрома Восточный стартовала ракета с первой почти за 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». 20 августа связь с «Луной-25» прервалась, станция столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование». Первая китайская межпланетная станция «Чанъэ-3» прилунилась в 2013 году, это была первая мягкая посадка на Луну с 1976 года, после советской «Луны-24».

О положении России в космической гонке — в публикации «Ъ».

Анастасия Ларина