В Башкирии перед судом предстанут министр туризма и замглавы минтранса

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу министра туризма Башкирии Рустема Афзалова и первого замглавы минтранса республики Виктора Жулькова. Им инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства (чч. 1, 2 ст. 286 УК РФ), сообщила республиканская прокуратура.

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В уголовном деле два эпизода: преступления были совершены в сентябре 2021 года и в мае-июне 2022 года при организации ремонта автодорог. По версии следствия, Виктор Жульков и Рустем Афзалов (занимал должность главы администрации Сибая) без проведения конкурсных процедур организовали ремонт дороги на улице Горького на сумму более 9 млн руб., а также ремонт и асфальтирование участка дороги Сибай —Туяляс на сумму 9,3 млн руб. Торги были проведены формально, услуги подрядчика оплатили из республиканского бюджета — средств были выделены по обращению господина Афзалова, знавшего о том, что ремонт уже выполнен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Работы на улице Горького с грубыми нарушениями требований госстандартов выполнила коммерческая организация — по данным МВД по Башкирии, подконтрольная лицам из числа руководства регионального минтранса. По данным «Ъ-Уфа», ремонт улицы Горького фактически выполняло ООО «Кизилдорстрой», однако формально контракт был заключен с уфимским «Инфодор-строй». Впоследствии эта организация перевела средства фактическому исполнителю. Ремонт участка дороги Сибай — Туяляс также выподнял «Кизилдорстрой».

Глава администрации не обеспечил необходимый строительный контроль за выполнением работ. Это привело к тому, что устранить допущенные при ремонте дефекты и недостатки стало возможно только путем демонтажа и повторной укладки дорожного полотна, отметили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Сибайский городской суд.

Наталья Балыкова

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