«Баталист, откровенно показывающий все ужасы войны»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о жизни и творчестве художника, а также о его супругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Череповец отправляемся сегодня, в родовой дом Василия Верещагина. Прославленный на весь мир художник родился именно здесь. Удивительно, но, объехав весь свет, Василий Васильевич так и не создал своего прочного очага, все его дома мистически гибли. Было имение в Москве с большим теремом из лиственницы, но художнику подсунули сырое дерево, и дом пришлось разобрать еще до революции.

Жизнь Верещагина была до предела насыщенной и яркой — он словно метеорит промчался вокруг Земли и исчез в глубинах вселенной. Его работами можно было восхищаться или ненавидеть их, равнодушными они не оставляли. Баталист, не восхваляющий войну, а откровенно показывающий все ее ужасы… Многие его выставки военным посещать запрещалось.

Как-то будущий император Александр III с юношеской горячностью заявил: «Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, либо совершенно помешанный человек».

Художник много путешествовал — по Европе, Азии, Америке, был на Филиппинах, в Японии, на Кубе. Участвовал в сражениях, ходил в атаку, делал зарисовки прямо на поле боя, получил ранение и Георгия на грудь…

Вместе с первой женой, Елизаветой, посетил Сирию и Палестину, Индию, Тибет, Гималаи. Это были очень опасные поездки. Почему супруги расстались, точно не известно. Но вот отрывок из письма к ней: «Кажется, мы толчем воду,— писал он. — Доверие мое к тому, что ты можешь не поддаваться соблазну, утратилось и не воротится. Ввиду этого жить с тобою вместе я не буду больше никогда».

Со второй женой, Лидой, Верещагин познакомился в Америке. Успех там был грандиозный — публика сносила ограждения, чтобы попасть на его выставки. Сам Верещагин говорил: «Просто американцы любят все большое — картины, картофель…» Так вот, Лида, будущая жена, осуществляла в залах выставок музыкальное сопровождение. Она была пианисткой. С ней он тоже потом путешествовал. Северная Двина, Белое море, Соловки… Погиб Василий Васильевич на борту броненосца «Петропавловск», который напоролся на японскую мину возле Порт-Артура.