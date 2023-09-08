Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Донбасса с 80-летней годовщиной освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Он назвал Донбасс легендарным и непокоренным и подчеркнул, что «яростное народное сопротивление» продолжалось почти 700 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«8 сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс — многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край»,— сказал Владимир Путин. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что «подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, чтобы отстоять свою землю, культуру, язык».

Донбасская операция Красной армии была проведена с 13 августа по 22 сентября 1943 года против немецкой группы армий «Юг». Итогами операции стали продвижение советских войск на расстояние до 300 км, завершение освобождения Донбасса, в том числе Донецка, Таганрога и Мариуполя, и обеспечение выхода к Днепру.