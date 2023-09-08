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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 8 сентября

С 8 по 10 сентября в 85 субъектах РФ пройдут выборы в рамках единого дня голосования. В четырех одномандатных округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В 21 регионе РФ будут выбирать глав субъектов, еще в пяти — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Ямало-Ненецком автономном округе — высшее должностное лицо будет избираться региональными парламентами по представлению президента РФ. В 20 субъектах РФ пройдут выборы депутатов заксобраний. В 24 регионах будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе vybory.gov.ru.

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдут мероприятия информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ. На 10:00 мск запланирован брифинг председателя ЦИК Эллы Памфиловой о ходе голосования.

С 8 по 11 сентября в Москве на базе общественной палаты РФ будет работать ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в Единый день голосования. Пресс-брифинги о ходе голосования будут проходить ежедневно по 11 сентября. В рамках серии пресс-брифингов наблюдатели и эксперты будут рассказывать о ходе голосования.

В Кишиневе состоится заседание Национального агентства по регулированию энергетики по вопросу санкций в отношении ООО «Молдоватрансгаз», наполовину принадлежащего «Газпрому», за несоблюдение обязательств, связанных с обеспечением независимости от вертикально интегрированной компании.

Глава МИД России Сергей Лавров продолжит визит в Бангладеш.

В Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по теме Украины по запросу США и Албании.

В окружном суде Варшавы состоится подготовительное заседание по делу экс-директора «Укравтодора» Славомира Новака.

В США компания Virgin Galactic, как ожидается, отправит в суборбитальный полет третий по счету коммерческий экипаж.

В Японии ожидается подача иска против государства жителями префектур Фукусима, Мияги и Ибараки с требованием остановить сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

В КНДР состоится визит члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна.

В Колумбии состоится визит президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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