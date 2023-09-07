Пожар в административном здании завода микросхем в Брянске потушен

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пожар в административном здании промышленного объекта в Брянске потушен. Возгорание произошло из-за попадания украинского дрона.

Глава региона не сообщает, о каком именно объекте идет речь. В Telegram-каналах публикуют видеозаписи с завода «Кремний-Эл», который производит интегральные микросхемы.

«В настоящее время горение ликвидировано. К тушению пожара от МЧС России привлекались 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. Пострадавших нет»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.