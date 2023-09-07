ЦБ сообщил о максимальном с февраля 2022 года объем валютных торгов на бирже

Объем валютных торгов на бирже по итогам августа достиг 11 трлн руб. Это стало максимальным значением с февраля 2022 года — тогда объем торгов составил 12,2 трлн руб. Об этом сказано в «Обзоре финансовых рынков» (.pdf) за август, опубликованном на сайте Центробанка.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в августе остались крупнейшими продавцами валюты. Они — основные агенты по продаже валютной выручки экспортеров. Объем реализованной ими валюты составил 510 млрд руб., что аналогично итогам июля. Нефинансовые компании — экспортеры и ЦБ в рамках операций «по зеркалированию инвестиции из ФНБ» продали валюту на сумму 101 млрд руб.

Основными покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к системно значимым. Такие организации закупали ее в основном для международных переводов импортеров. Суммарно за месяц они приобрели валюту на 591 млрд руб. Нерезиденты из дружественных стран приобрели валюту на 54 млрд руб.

В августе экспортеры нарастили чистые продажи на 4,1%, до $7,2 млрд против $6,9 в июле. Как отмечает ЦБ, крупнейшие экспортеры увеличили продажи во второй половине месяца.

В середине августа курс рубля к доллару США и евро обновил минимумы марта 2022 года. В моменте евро превышал 110 руб., доллар — 100 руб. На этом фоне ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%. СМИ также сообщали, что правительство обсуждает меры валютного контроля.

О ситуации с валютами — в материале «Ъ» «Инвесторы вспомнили о долларе».

Олеся Павленко