Госдолг становится недоступнее для Петербурга

Власти Санкт-Петербурга планируют снизить предельное значение государственного долга с 70 до 50% от общих доходов бюджета. Соответствующую поправку в городской закон о бюджетном процессе предложил губернатор Александр Беглов, вскоре ее рассмотрят в Законодательном собрании. В Смольном заявили, что городской закон приводится в соответствие с федеральным Бюджетным кодексом. По мнению экспертов, снижение порогового значения является формальностью. Однако они обращают внимание на то, что риски по долговым бумагам влияют и на расходы на обслуживание долгового бремени: чем ниже первый показатель, тем ниже и второй. Кроме того, подобные поправки могут быть связаны и с повышением ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поправку в городской закон о бюджетном процессе предложил губернатор Александр Беглов, вскоре ее рассмотрят в Законодательном собрании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Поправку в городской закон о бюджетном процессе предложил губернатор Александр Беглов, вскоре ее рассмотрят в Законодательном собрании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправка предлагается в статью 44 о верхних пределах государственного долга и предельных значениях показателей долговой устойчивости. Проект закона опубликован на сайте Смольного. После начала нового парламентского года изменения представят в Законодательном собрании Петербурга. Проект необходим для приведения предельных значений в городе в соответствие с тем же показателем, установленным в Бюджетном кодексе России, рассказали «Ъ-СПб» в комитете по финансам. Согласно статье 107.1 документа, такое ограничение устанавливается для группы заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, к которым относится Петербург.

На настоящий момент верхняя граница значения госдолга города от его доходов составляет 70%, а годовая сумма платежей по его погашению и обслуживанию — 10%. В новой редакции закона эти показатели составят 50 и 5% соответственно. Общий объем госдолга Петербурга на 1 сентября 2023 года — 101,8 млрд рублей. При этом в 2020 году в правительстве Петербурга прогнозировали, что госдолг в 2023 году составит почти половину (44,5%) от уровня доходов города, а именно 317,3 млрд рублей. Планировалось, что разрыв доходов и расходов компенсируют за счет выпуска облигаций и кредитов, а расходы на обслуживание вырастут почти в семь раз. Тогда расходы на эти цели составляли 2,75 млн рублей, сейчас же — 6,9 млн рублей. Общероссийский уровень долговой нагрузки за первое полугодие 2023 года, по данным ЦБ, составил $347,7 млрд. С начала года он снизился на $33 млрд (8,7%).

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что снижение верхней границы госдолга связано с резким повышением ключевой ставки Центробанком. Ее внепланово повысили впервые с февраля 2022 года — с 8,5 до 12% на фоне ослабления рубля. «Это значит, что стоимость заимствований и процентные расходы будут очень быстро возрастать. Более того, возможности финансирования бюджета ограничатся, потому что не нужно будет заменять дешевый долг дорогим. Я думаю, что ключевым инструментом здесь с точки зрения снижения потолка будет просто постепенное погашение долга без его рефинансирования»,— полагает аналитик. При этом, по его словам, требования к уровню долговой нагрузки регионов сами по себе изменились. Эксперт считает, что расходы бюджета могут быть оптимизированы благодаря бюджетным кредитам и грантам, которые предлагает федеральное правительство. «Это дает возможность с точки зрения оптимизации долга. И сейчас снижение предельного значения госдолга действительно даст очень серьезную оптимизацию, связанную с процентными расходами»,— заключил господин Бурмистров.

«Предельное значение госдолга — это верхняя планка, достижение которой де-юре блокирует дальнейшее привлечение заемных средств во избежание дефолта»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом, по его словам, риски дефолта у Петербурга минимальные, однако показатель нужно привести в единый с федеральными законодательными актами вид. «Если законом установлено предельное значение 50% доходов, это ограничивает власти в принятии решений о наращивании долга, что является своего рода предохранителем для экономики региона от чрезмерного роста долга»,— считает эксперт. Город как субъект Федерации готовится снижать объем заимствований, а ключевыми источниками заемного капитала являются эмиссия облигаций и бюджетные кредиты от федерального центра, говорит господин Жарский. По его словам, Петербург «крайне осторожно» использует бюджетные кредиты (около 21% долга), делая ставку именно на эмиссию ценных бумаг. Снижение же доли трат на обслуживание госдолга с 10 до 5%, а суммы платежей по долгам с 20 до 13% — маловероятно и при привлечении коммерческих займов, и при ставке на эмиссию облигаций, прогнозирует аналитик. «Либо город планирует активнее занимать у федерального центра, либо сокращать объемы эмиссии облигаций»,— заключил Дмитрий Жарский.

Полина Пучкова